Muere hijo de la actriz Aylín Mujica, a los 30 años: ella se enteró mientras filmaba Top Chef Vip

Muere hijo de la actriz Aylín Mujica, a los 30 años. Era conocido como Maahez y desarrollaba su carrera como DJ y productor ( FUENTE EXTERNA )

La actriz cubana Aylín Mujica atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la muerte de su hijo mayor, Mauro Menéndez, quien falleció a los 30 años, pocos días antes de cumplir 31.

La noticia fue divulgada este viernes por la periodista Mandy Fridmann y posteriormente confirmada por el programa En Casa con Telemundo, que informó además que el joven murió la noche del jueves 16 de julio, según dio a conocer su padre, el músico Osamu Menéndez, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

Mauro Menéndez, conocido en el ámbito musical como Maahez, desarrollaba su carrera como DJ y productor. De acuerdo con la información difundida por Fridmann, el joven se encontraba en Barbados, adonde había viajado para asistir a un evento relacionado con un juego de béisbol.

La comunicadora señaló, citando a personas cercanas a la familia, que Menéndez padecía una neumonía antes de emprender el viaje y que su madre le habría recomendado permanecer en reposo. Sin embargo, decidió trasladarse al país caribeño.

Según la misma versión, durante la noche del jueves Mujica recibió una llamada desde Barbados con la noticia del fallecimiento de su hijo, mientras se encontraba en Colombia, participando en las grabaciones del programa Top Chef VIP.

Aunque las circunstancias exactas de la muerte no han sido confirmadas oficialmente, Fridmann indicó que una de las hipótesis es que el joven habría sufrido un infarto. Hasta el momento, ninguna autoridad ni la familia han informado la causa oficial del deceso.

La noticia ha generado una profunda conmoción entre seguidores de la actriz y figuras del entretenimiento latino. Diversos mensajes de solidaridad comenzaron a circular en redes sociales tras conocerse el fallecimiento.

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Aylín Mujica, reconocida por su trayectoria en telenovelas y programas de televisión en México y Estados Unidos, no ha emitido declaraciones públicas sobre la pérdida de su hijo.

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El fallecimiento de Mauro Menéndez enluta a la familia en un momento en el que el joven comenzaba a consolidar su carrera en la industria musical bajo el nombre artístico de Maaez. Mientras se esperan mayores detalles sobre las exequias y la causa oficial de su muerte, las muestras de apoyo hacia la actriz continúan multiplicándose.

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