Aylín Mujica se despide de su hijo Mauro Menéndez a través de sus redes sociales

La actriz compartió un mensaje de despedida para su hijo Mauro. ( FUENTE EXTERNA )

La actriz cubana Aylín Mujica rompió el silencio este sábado, un día después de que se difundiera el fallecimiento de su hijo mayor, Mauro Menéndez, donde compartió un emotivo mensaje sobre la dolorosa pérdida que enfrenta.

La actriz inició su mensaje asegurando que su corazón está devastado por la partida de su hijo a quien describió como "un ser lleno de luz, de amor, de alegría y de una bondad inmensa". Agregó que este dejó "una huella imborrable" en todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo.

Describió su ausencia como un vacío imposible de describir por el cual debe aprender a vivir siendo este uno de los desafíos más grande de su vida.

Despidió a su primogénito con un ´´Vuela alto mi amor, te vamos a extrañar mucho, pero confío en que Dios te tiene en un lugar maravilloso´´, donde le pedía fuerzas para poder soportar la perdida.

Agradeció a sus amigos y compañeros que le enviaron palabras de aliento durante este difícil momento, culminando su mensaje con un "Te amo con mi vida, mi Mau querido".

El fallecimiento de Mauro Menéndez fue dado a conocer el viernes 17 de julio por la periodista Mandy Fridmann y luego confirmado por el programa En Casa con Telemundo. Según informó el espacio televisivo, el joven murió la noche del jueves, información que también fue compartida por su padre, el músico Osamu Menéndez, mediante una publicación en sus redes sociales.

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Detalles del fallecimiento

Mauro Menéndez, quien utilizaba el nombre artístico de Maahez, se desempeñaba como DJ y productor musical. Al momento de su muerte se encontraba en Barbados, país al que había viajado para participar en una actividad vinculada a un partido de béisbol.

De acuerdo con la información ofrecida por Fridmann, allegados a la familia indicaron que el joven había presentado un cuadro de neumonía antes del viaje y que su madre le habría aconsejado guardar reposo. Sin embargo, decidió continuar con sus planes y trasladarse al destino caribeño.

La periodista señaló que Aylín Mujica recibió la noticia del fallecimiento mientras se encontraba en Colombia, donde participaba en las grabaciones del programa Top Chef VIP, tras recibir una llamada desde Barbados.

Hasta el momento, la familia no ha confirmado de manera oficial la causa del fallecimiento. No obstante, Fridmann indicó que entre las versiones manejadas figura la posibilidad de que el joven haya sufrido un infarto.