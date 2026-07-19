Los hermanos Tate: del lucrativo imperio de la manosfera a los tribunales internacionales

Los hermanos Tate, además de convertirse en una máquina de producir millones de dólares, también son protagonistas de una extensa persecución judicial internacional que incluye detenciones, solicitudes de extradición y decenas de cargos. ( AP )

Andrew y Tristan Tate convirtieron el kickboxing, los negocios sexuales por internet y un discurso de dominio masculino en una maquinaria digital capaz de producir millones de dólares y captar a una audiencia formada principalmente por hombres jóvenes.

Los hermanos al mismo tiempo se han convertido en protagonistas de una extensa persecución judicial internacional que incluye detenciones, solicitudes de extradición y decenas de cargos, pero que hasta ahora no ha producido una condena penal por violación, trata de personas o explotación sexual.

Andrew Tate nació en 1986 en Washington, Estados Unidos, y creció principalmente en Luton, Inglaterra. Su hermano Tristan nació en 1988. Ambos practicaron kickboxing, aunque Andrew alcanzó mayor notoriedad al conquistar títulos internacionales y construir la figura pública de "Cobra Tate", asociada con la competencia, la fuerza física y la búsqueda agresiva del éxito.

Sin embargo, el deporte no fue la principal fuente de su fama ni de su riqueza.

Los hermanos desarrollaron un negocio de cámaras para adultos en el que mujeres conversaban y realizaban actuaciones sexuales para clientes a través de internet. Andrew ha reconocido que la operación llegó a emplear a decenas de modelos y que generó grandes cantidades de dinero.

Documentos bancarios revelaron que una plataforma de cámaras para adultos transfirió alrededor de 2.6 millones de dólares a una cuenta vinculada a Tristan Tate.

La expansión definitiva

Su expansión definitiva llegó mediante las redes sociales y los programas de formación digital. "Hustler´s University", posteriormente rebautizada como "The Real World", ofrecía cursos sobre comercio electrónico, criptomonedas, inversiones y generación de ingresos a cambio de una suscripción mensual.

El sistema de afiliados permitió que miles de usuarios publicaran fragmentos de Andrew Tate en TikTok, YouTube e Instagram para captar nuevos miembros y recibir comisiones. Las declaraciones más provocadoras generaban mayor difusión, por lo que Tate aparecía constantemente en redes, incluso desde cuentas que no controlaba directamente.

La manosfera

A ese ecosistema se sumó "The War Room", una comunidad privada y costosa presentada como una red de negocios y superación masculina. La combinación de automóviles de lujo, dinero, sexo, disciplina física y críticas al feminismo convirtió a Andrew Tate en una de las caras más reconocidas de la llamada manosfera.

La manosfera reúne a influenciadores y comunidades que debaten sobre masculinidad, poder, relaciones y rechazo a los cambios en los roles de género. Sus críticos acusan a Tate de promover la misoginia y de presentar el dominio sobre las mujeres como un modelo de éxito.

Él sostiene que su mensaje busca formar hombres fuertes, disciplinados y capaces de proteger a sus familias.

Las acusaciones judiciales comenzaron a rodear seriamente a los hermanos en diciembre de 2022, cuando fueron detenidos en Rumanía por sospechas de trata de personas, violación y formación de un grupo criminal organizado. La acusación presentada en Rumanía en 2023 fue devuelta a la fiscalía en diciembre de 2024, después de que un tribunal detectara irregularidades y excluyera parte de las pruebas.

En el Reino Unido, los hermanos enfrentan decenas de cargos relacionados con violación, agresiones, trata y explotación sexual. En julio de 2026 fueron detenidos en Miami debido a una solicitud británica de extradición.

Hasta ahora, ninguno ha sido condenado penalmente por esos delitos.

Los Tate aseguran que son víctimas de una campaña destinada a silenciarlos por su estilo de vida y posiciones políticas.