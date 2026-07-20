Muere concursante de Miss Universo Jamaica 2024, a los 35 años

La actriz, modelo y exconcursante de Miss Universo Jamaica, LaToya Malcolm, falleció a los 35 años, según informó la organización del certamen a través de un comunicado publicado el pasado 18 de julio en sus redes sociales.

"Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de la exalumna de Miss Universo Jamaica LaToya Malcolm, quien compitió con orgullo en la edición 2024 del certamen. Nuestras más sinceras condolencias para su familia, amigos y seres queridos. Descansa en paz, LaToya. Nunca serás olvidada", expresó la organización en Instagram.

Hasta el momento, no se ha informado la causa de su muerte.

Malcolm participó en el certamen Miss Universo Jamaica 2024, donde logró destacarse antes de coronarse ese mismo año como Miss Jamaica Bikini International 2024.

De acuerdo con la organización, era una actriz y artista radicada en Jamaica con más de una década de trayectoria en la industria del entretenimiento.

Además de su carrera en el espectáculo, también se desempeñó como instructora de danza y colaboró activamente con el Proyecto Transition, una iniciativa dedicada a ofrecer capacitación y herramientas a adolescentes para facilitar su desarrollo personal y profesional.

Su coronación como Miss Jamaica Bikini International estuvo marcada por una pérdida personal. Meses antes del certamen había fallecido su padre, hecho que no le impidió continuar su preparación hasta conquistar la corona.

Tras obtener el título, Malcolm le dedicó un emotivo mensaje.

"Mi querido padre, esta victoria fue para ti. Tu única hija sigue haciéndote sentir orgulloso. Sé que me estás sonriendo desde el cielo", escribió entonces en sus redes sociales.

Mensajes de despedida

La noticia de su fallecimiento generó una ola de reacciones entre seguidores, colegas y figuras vinculadas al certamen.

La actual Miss Universo Jamaica, Gabrielle Henry, también expresó su pesar mediante una historia en Instagram.

"Escuchar sobre el fallecimiento de LaToya representa una gran pérdida para su familia y para toda la comunidad jamaicana. Su impacto siempre será recordado y su voz nunca será olvidada. Mis más profundas condolencias a sus seres queridos. Que descanse en paz", escribió.

Los mensajes de quienes compartieron con Malcolm destacaron su calidez humana, su optimismo y su fortaleza, especialmente durante el proceso de duelo por la muerte de su padre.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/photo--christopher-polkdeadline-1-cbe425cc.jpg LaToya Malcolm.

"Era una persona maravillosa. Cuando trabajé con ella en 2024 era un soplo de aire fresco. A pesar del dolor por la pérdida de su padre, siguió adelante durante la competencia de Miss Universo", comentó una usuaria.

Otra persona la recordó como "una mujer llena de luz, siempre alegre", y aseguró que aún le cuesta asimilar la noticia de su fallecimiento.

La muerte de LaToya Malcolm ha causado conmoción en Jamaica, donde era reconocida no solo por su carrera en los certámenes de belleza y el entretenimiento, sino también por su compromiso con el desarrollo de jóvenes a través de proyectos comunitarios.

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