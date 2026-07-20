¿Quién es Inés García Santos, la novia influencer de Lamine Yamal, el campeón del mundo con España?

¿Quién es García Santos, la novia influencer de Lamine Yamal? En la imagen la vemos posar con su pareja. ( FUENTE EXTERNA )

La conquista de la Copa Mundial 2026 consolidó a Lamine Yamal como la nueva gran figura del fútbol español.

Mientras el joven delantero de 19 años acaparaba titulares por su histórica actuación con la selección, una persona se mantuvo a su lado durante todo el torneo: Inés García Santos, la influencer sevillana que desde hace varios meses comparte su vida con el futbolista y que también ha despertado el interés de la prensa y los aficionados.

Lejos de los rumores sobre un flechazo instantáneo, la propia Inés ha contado que su relación nació de manera natural.

Ambos comenzaron a hablar a finales de 2025 después de conocerse a través de las redes sociales. Durante varios meses mantuvieron conversaciones antes de verse en persona, dejando que la relación evolucionara con el tiempo.

Su romance se hizo oficial en mayo de 2026, cuando aparecieron juntos durante la celebración del triplete nacional conseguido por el Barcelona, tras conquistar LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España.

Desde entonces, la pareja ha optado por mantener un perfil discreto, compartiendo únicamente algunos momentos especiales con sus seguidores.

Nacida en Sevilla, Inés García Santos, de 21 años, ha construido una sólida carrera como creadora de contenido, empresaria y modelo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/latoya-malcolm-1-b6ed94fc.jpg Inés García Santos posa junto al futbolista Lamine Yamal, tras ganar la Copa Mundial de Fútbol.

Antes de hacer pública su relación con Yamal, ya reunía una comunidad de más de medio millón de seguidores en Instagram gracias a publicaciones centradas en moda, estilo de vida, viajes y turismo, especialmente en diferentes ciudades españolas.

Sin embargo, su popularidad se disparó tras conocerse su relación con el futbolista. Actualmente supera los 1.6 millones de seguidores, consolidándose como una de las influencers españolas con mayor crecimiento durante el último año.

Durante la Copa del Mundo, Inés se convirtió en una presencia habitual en las tribunas de los estadios donde jugó España.

Con frecuencia vistió la camiseta de la selección con el nombre de Yamal y compartió en sus redes sociales imágenes de cada etapa del campeonato.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/latoya-malcolm-2-ddd7a2f5.jpg Inés García Santos yLamine Yamal.

Antes de la final publicó una fotografía abrazando al futbolista acompañada del mensaje: "Estás en la final, see you New York", una publicación que rápidamente se viralizó.

Otra de sus publicaciones más comentadas llegó cuando confesó que esperaba que España alcanzara la final para poder disfrutar también del espectáculo musical que acompañaría el partido decisivo, comentario que generó miles de reacciones entre los aficionados.

La imagen que recorrió el mundo

Tras el pitazo final y la proclamación de España como campeona del mundo, Inés descendió al césped para reunirse con Yamal y los familiares de los jugadores.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/hq720-3-50a60e71.jpg El futbolista Lamine Yamal junto a Inés García Santos. (FUENTE EXTERNA)

Las imágenes de ambos abrazándose, besándose y posando con el trofeo de la Copa del Mundo se convirtieron en algunas de las fotografías más compartidas del campeonato y terminaron por confirmar que la joven pareja también protagoniza una de las historias más seguidas del fútbol internacional.

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