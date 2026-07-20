Show de Shakira en la final del Mundial revive teoría viral de una supuesta doble

La actuación de Shakira en el primer espectáculo de medio tiempo de la Copa del Mundo reactivó las comparaciones. ( FUENTE EXTERNA )

La cantante colombiana Shakira encabezó el primer espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 interpretando "Dai Dai", el tema final del mundial ante miles de personas en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

Su actuación fue suficiente para que usuarios en X (Twitter) retomaran las comparaciones con su presentación en la inauguración del certamen el pasado 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde algunos afirmaron que quien apareció en el escenario era una "doble".

Tras la final celebrada este domingo donde España triunfó 1 a 0 sobre Argentina los comentarios se multiplicaron casi de inmediato: "Esa sí era Shakira", "Ahora sí fue la original" o "En México mandaron una doble", mientras otros usuarios hicieron referencia a diferencias en su apariencia física, de si se ha hecho retoques en el rostro e incluso en la forma de interpretar las canciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/7831e622a39711d9fbd52d68579f0fa04b4c8bcaw-faf0e442.jpg Shakira durante su presentación en la final del Mundial entre España y Argentina. (EFE)

La teoría comenzó a circular desde la ceremonia inaugural, cuando Shakira apareció usando gafas de sol durante toda su actuación. Algunos internautas aseguraron que su rostro lucía diferente y cuestionaron que el espectáculo incluyera playback, aunque ninguna de estas afirmaciones ha sido confirmada.

Entre los comentarios que más se viralizaron figuraron frases como: "A México nos trajeron la Shakira de Temu", "La de hoy sí era la verdadera", "Nos metieron gato por liebre", según recoge el medio Infobae.

La intérprete de "Waka Waka" se ha mantenido compartiendo feliz esta experiencia en el Mundial 2026 posando con celebridades como Beyoncé, Jay Z, David Beckham, los BTS, Tom Cruise, entre otros.

"¡Qué día el de ayer! Encontrarme con tantas personas a las que aprecio y respeto, y recibir tanto cariño de todos ustedes. Además, ¡que viva Colombia hoy y siempre!", escribió la artista en su cuenta oficial.

El primer show de medio tiempo en el Mundial

La final entre España y Argentina también marcó un hito al presentar el primer espectáculo de medio tiempo en la historia de una Copa Mundial de la FIFA, una producción de aproximadamente 12 minutos que extendió el descanso del partido hasta los 27 minutos.

Shakira cantó "Dai Dai", acompañada por el cantante nigeriano Burna Boy y los Ghetto Kids.

El espectáculo abrió con Madonna, quien ingresó al escenario a bordo de un buggy conducido por las leyendas brasileñas Ronaldo y Ronaldinho. Posteriormente, BTS interpretó "Dynamite", mientras que los actores Jason Sudeikis y Brendan Hunt, protagonistas de la serie Ted Lasso, presentaron la actuación de Justin Bieber, quien ofreció una versión especial de "Everything Hallelujah".

Otro de los momentos destacados fue la interpretación de "Seven Nation Army", de The White Stripes, bajo la dirección del maestro venezolano Gustavo Dudamel, acompañado por músicos de Estados Unidos, Venezuela e Irán.

El show también rindió homenaje a Pelé mediante imágenes proyectadas en las pantallas gigantes del estadio, recordando su despedida del fútbol profesional en ese mismo escenario.

La producción artística fue curada por Chris Martin, vocalista de Coldplay, quien también participó junto a un coro infantil de Nueva York y personajes de The Muppets y Sesame Street.

El espectáculo tuvo como objetivo recaudar fondos para programas de educación y deporte destinados a niños en situación de vulnerabilidad.