Nace Myla, la segunda hija de Marc Anthony y Nadia Ferreira

Nadia Ferreira y Marc Anthony en el baby shower de su hija, Myla. ( FUENTE EXTERNA )

Nadia Ferreira y Marc Anthony se convirtieron en padres por segunda vez juntos con el nacimiento de su hija, Myla.

La pareja compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde publicó las primeras fotografías de la bebé. En una imagen en blanco y negro aparece la familia de cuatro: Marc Anthony y Nadia Ferreira junto a su hijo Marcos, quien sostiene en brazos a su hermana menor.

"Qué bendición tan grande poder compartir con ustedes la llegada de nuestra preciosa MYLA. No se imaginan la felicidad que tenemos en casa, estamos en las nubes", escribieron junto a la publicación.

En una segunda fotografía se observan las manos de los orgullosos padres, las de Marcos y la pequeña Myla, en una imagen que simboliza la unión de la familia.

La pareja anunció el embarazo en enero, durante la celebración de su tercer aniversario de bodas. En ese momento, Nadia expresó: "¡Feliz tercer aniversario! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser un hermano mayor".

Con la llegada de Myla, Marcos, quien cumplió tres años el pasado mes de junio, se convierte en hermano mayor.

Más

Para Nadia Ferreira, esta es su segunda experiencia como madre, mientras que para Marc Anthony representa su octavo hijo.

Te puede interesar Marc Anthony y Nadia Ferreira celebran baby shower de su futura hija