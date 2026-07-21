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Tokischa ofrece una recompensa de RD$50,000 para encontrar a su perra desaparecida en Bella Vista

La urbana pidió la colaboración de la ciudadanía para localizar a Espiral, y aseguró que toda información será manejada de manera confidencial

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    Tokischa ofrece una recompensa de RD$50,000 para encontrar a su perra desaparecida en Bella Vista
    Imagen de Espiral, la perra desaparecida de Tokischa por la que ha ofrecido 50 mil pesos. (FUENTE EXTERNA)

    Tokischa hizo un llamado a la ciudadanía para ayudar a localizar a Espiral, su perra, desaparecida en el sector Bella Vista, en Santo Domingo.

    Con el propósito de agilizar su búsqueda y lograr su regreso a casa, la polémica exponente urbana anunció una recompensa de RD$50,000 para la persona que aporte información que permita encontrar al animal y facilitar su retorno seguro.

    • A través de un comunicado enviado a Diario Libre, Tokischa explicó que Espiral ocupa un lugar importante dentro de su entorno familiar, por lo que exhortó a residentes de Bella Vista, comerciantes, personal de seguridad y a quienes hayan transitado por la zona a mantenerse atentos y compartir cualquier dato que pueda contribuir a su localización.

    Tokischa también informó que las personas que dispongan de información pueden comunicarse al teléfono (829) 328-4631, precisando que todos los datos recibidos serán tratados con absoluta confidencialidad.

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    Infografía

    Agradecida

    Finalmente, Tokischa agradeció las muestras de apoyo y solidaridad recibidas, al tiempo que expresó su esperanza de que Espiral pueda regresar sana y salva a su hogar en los próximos días.

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