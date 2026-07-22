El youtuber MrBeast se casa en su propia isla privada del Caribe: así fue su exclusiva boda

MrBeast y Thea Booysen sellan su historia de amor con una boda privada en el Caribe. ( FUENTE EXTERNA )

El creador de contenido y empresario estadounidense Jimmy Donaldson, mundialmente conocido como MrBeast, contrajo matrimonio con la escritora y creadora de contenido sudafricana Thea Booysen en una exclusiva ceremonia privada celebrada en Necker Island, la isla del magnate británico Richard Branson, ubicada en el Caribe.

Lejos de los grandes reflectores que suelen acompañar cada uno de sus proyectos, la pareja optó por una celebración reservada únicamente para sus familiares y amigos más cercanos.

En total, cerca de 70 invitados participaron en un encuentro que se prolongó durante una semana y combinó momentos de convivencia con actividades recreativas en uno de los destinos más exclusivos de la región.

Durante la estancia, los asistentes disfrutaron de experiencias como kitesurf, snorkel y recorridos por la isla para conocer parte de la fauna que alberga el lugar, incluyendo lémures y flamencos, en un ambiente diseñado para privilegiar la privacidad de los recién casados.

La ceremonia estuvo marcada por un tono elegante e íntimo. Tras intercambiar sus votos matrimoniales, MrBeast y Thea Booysen protagonizaron su primer baile como esposos al ritmo de "Die With a Smile", la exitosa colaboración entre Lady Gaga y Bruno Mars.

La recepción ofreció un menú de alta gastronomía que incluyó sushi, carne de wagyu y pescado fresco, mientras que el pastel nupcial fue un bizcocho de zanahoria, elegido especialmente por ser el postre favorito de la novia, de acuerdo con información publicada por People.

Una relación que nació en Sudáfrica

La historia de amor entre Donaldson y Booysen comenzó en 2022, cuando el youtuber visitó Sudáfrica. Según han contado ambos en distintas ocasiones, la conexión fue inmediata gracias a intereses compartidos como los videojuegos, la lectura y el aprendizaje.

Con el paso de los meses iniciaron una relación a distancia que se consolidó hasta llegar al compromiso matrimonial. La propuesta tuvo lugar durante la Navidad de 2024, en un ambiente familiar y alejado del escrutinio público.

Antes del enlace, MrBeast ya había manifestado su deseo de celebrar una boda discreta, alejada de la atención mediática que rodea habitualmente su vida profesional, una decisión que finalmente cumplió con una ceremonia centrada exclusivamente en sus seres queridos.

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Tras la celebración, Thea Booysen calificó la experiencia como "maravillosa" y expresó su deseo de convertir el encuentro anual con familiares y amigos en una tradición para la pareja, dando continuidad al espíritu íntimo que marcó el inicio de su vida como esposos.