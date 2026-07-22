¿Quién es Meghan Hayden, la nueva y atlética novia de Álex Rodríguez?

Meghan Hayden, la nueva novia de Álex Rodriguez, posando junto al deportista en el Mundial de fútbol. (Foto publicada en su instagram @meghan_hayden_)

El exbeisbolista y empresario estadounidense de origen dominicano, Álex Rodríguez, vuelve a estar en el centro de la atención pública tras confirmar una nueva relación sentimental con Meghan Hayden, entrenadora personal y empresaria dedicada al acondicionamiento físico.

La pareja ha comenzado a mostrarse públicamente en redes sociales, poniendo fin a las especulaciones que surgieron en los últimos meses, poco después de la ruptura del exjugador con la también entrenadora Jaclyn Cordeiro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/22/world-cup-final-26alex-tasked-with-the-very-important-job-of-coin-flip-to-get-the-game-started--1-24a52772.jpg Imagen de Álex Rogriguez y Meghan Hayden en el Mundial de fútbol. (Foto publicada en su instagram @meghan_hayden_)

Las publicaciones compartidas por Hayden en Instagram evidencian que ambos atraviesan una nueva etapa personal. Fotografías y mensajes publicados recientemente muestran a la pareja disfrutando de distintos eventos, en una relación que ya no buscan mantener alejada del foco público.

Ligada al deporte y el entrenamiento

Meghan Hayden desarrolla su carrera en el ámbito del entrenamiento físico. En sus redes sociales se presenta como entrenadora personal en Nueva York, exatleta de la División I del deporte universitario estadounidense y fundadora de la empresa Trainfarren, plataforma desde la que ofrece programas de entrenamiento y asesoría enfocada en la preparación física.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/22/world-cup-final-26alex-tasked-with-the-very-important-job-of-coin-flip-to-get-the-game-started--2-fdb29651.jpg Foto publicada por Meghan Hayden junto a Ález Rodriguez en su perfil de Instagram meghan_hayden_

Su contenido digital está centrado en rutinas de fuerza, hábitos de bienestar, nutrición y recomendaciones para mantener un estilo de vida activo. A través de videos y publicaciones, también comparte parte de su vida cotidiana, incluyendo momentos con familiares y amigos, además de actividades al aire libre.

En las últimas semanas, Álex Rodríguez ha comenzado a aparecer con frecuencia en las publicaciones de Hayden. Una de las más comentadas fue la realizada durante la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina, donde ambos asistieron como invitados.

En esa ocasión, la entrenadora compartió varias fotografías junto al exjugador y relató algunos momentos de la jornada con un tono distendido. En su publicación comentó, entre otras anécdotas, que aprovechó el encuentro para explicarle a Rodríguez la regla del fuera de juego mientras él participaba en una actividad protocolar previa al inicio del partido.

Las imágenes mostraron a la pareja sonriente y compartiendo el evento con familiares y amigos, alimentando las versiones sobre el inicio de una nueva relación sentimental.

Aunque ninguno de los dos ha ofrecido declaraciones sobre sus planes como pareja, las publicaciones recientes han servido para confirmar que Rodríguez ha encontrado nuevamente el amor, esta vez junto a una profesional cuya carrera también está estrechamente vinculada al deporte y al bienestar físico.

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