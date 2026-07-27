Cardi B presume sus raíces con un bikini de la bandera dominicana

La intérprete de "Bodak yellow", Cardi B, bailó con un traje de baño con la bandera nacional. ( FUENTE EXTERNA )

La rapera Cardi B encendió las redes sociales bailando y posando con un bikini diseñado con la bandera tricolor.

La intérprete de "Bodak yellow", de origen dominicano, le hizo un guiño a sus raíces criollas con el video en la playa inspirado en la bandera dominicana.

En la publicación escribió el mensaje "Hmmmm Why Not?" ("¿Por qué no?") con el audio de una canción que, al parecer, no ha salido, lo que se presume en un adelanto de su nuevo sencillo.

El clip donde Belcalis Almánzar, nombre de pila de la artista de 33 años, muestra su sensualidad, llena de joyas, supera los 841 mil "likes" y los más de 36 mil comentarios.

La artista estuvo disfrutando de una playa de los Estados Unidos, aunque no especificó la locación.

De padre dominicano y madre trinitense, Cardi B ha manifestado en diversas ocasiones el fuerte vínculo que mantiene con la cultura dominicana, incorporando con frecuencia símbolos, expresiones y referencias al país en sus publicaciones y apariciones públicas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/cardi-bikini-2-16ead4fa.jpg (@CARDIB)

De hecho, recientemente compartió que sus hijos mayores vinieron al país a pasar unos días de vacaciones, en el municipio de Castañuelas, de donde es oriunda su abuela paterna.

"Send your kids to the campo... It´s not always Disney" ("Lleva a tus hijos al campo... No siempre tiene que ser Disney"), escribió la estrella del rap, enfatizando que las experiencias más valiosas para los niños no siempre se encuentran en los parques temáticos, sino también en el contacto directo con la naturaleza y la cultura de sus antepasados.

Hasta el momento, la intérprete no ha ofrecido más detalles sobre el video,de si se trata de un próximo tema o la presentación en el país en un evento importante.

¿Qué dice la ley sobre el uso de los símbolos patrios?

De acuerdo con esta ley, es un deber patriótico estimular el correcto uso, el respeto y la veneración de los símbolos patrios por parte de todos los dominicanos.

Está prohibido alterar la Bandera Nacional, ya sea cambiando sus colores oficiales (rojo bermellón, azul ultramar y blanco) o utilizando una versión no oficial del Escudo Nacional.

No puede tocar el suelo ni inclinarse como señal de reverencia.

No puede utilizarse con fines políticos, electorales o comerciales, ni como símbolo de organizaciones privadas. Tampoco se permite usar una combinación de sus colores que imite la bandera en propaganda.

No deben exhibirse banderas rotas, deterioradas o desfiguradas.

Se considera ultraje a la Bandera Nacional quemarla, destruirla o arrojarla al suelo en señal de desprecio.

También constituye ultraje escribir o colocar imágenes sobre ella, usarla para cubrir féretros de personas no autorizadas por la ley o emplearla para limpiar pisos, paredes u otros objetos.