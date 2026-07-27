Hija de Daddy Yankee anuncia el nacimiento de su bebé Eira Del Mar

Jesaaelys Ayala, la hija de Daddy Yankee, le dio la bienvenida a Eira Del Mar, su primogénita con su pareja Carlos del Olmo. ( INSTAGRAM @JESAAELYS )

La influencer y empresaria puertorriqueña Jesaaelys Ayala, hija del cantante puertorriqueño Daddy Yankee, anunció el nacimiento de su hija Eira Del Mar, fruto de su matrimonio con Carlos Olmo.

La criatura nació el 22 de julio a las 2:41 de la tarde en San Juan, Puerto Rico, pero fue este lunes 27 cuando la madre dio la noticia a sus dos millones de seguidores.

"Después de tanto esperarte, por fin estás aquí con nosotros. Te amamos princesa de nuestro corazón. Gracias Dios por esta bendición", escribió la hija de Daddy Yankee y Mireddys González.

El nacimiento de Eira Del Mar se produjo días después de que Jesaaelys informara que había sido diagnosticada con colestasis del embarazo, una condición que obligó a los médicos a inducir el parto para evitar riesgos tanto para ella como para la bebé.

A través de sus redes sociales, explicó que inicialmente esperaba completar las 40 semanas de gestación y tener un parto lo más natural posible, pero decidió seguir las recomendaciones médicas. "Lo que queremos es que bebé y mamá estén saludables ", expresó hace una semana en un video.

Una "bebé arcoíris"

Jesaaelys hizo público su embarazo en febrero de este año con un video junto a su esposo, acompañado del mensaje: "Un poquito de ti y un poquito de mí. Una promesa de Dios".

Más adelante reveló que la pareja había sufrido una pérdida gestacional en septiembre de 2025, motivo por el que esperó varias semanas antes de compartir la noticia. Por ello, describió a Eira Del Mar como su "bebé arcoíris", término con el que se identifica a los hijos que nacen después de la pérdida de un embarazo.

La publicación del nacimiento recibió miles de reacciones y mensajes de felicitación de seguidores, familiares y figuras del entretenimiento, quienes celebraron la llegada de la nueva integrante de la familia. Sin embargo, su padre, el "Big Boss" no se ha expresado del nacimiento de su nieta.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/saveclipapp758456346186112740580099241325433889062847845n-eb24adae.jpg Carlos Olmos, el esposo de la influencer, sosteniendo a su bebé. https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/saveclipapp756044670186112740370099243361548244362585470n-1cceda71.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/saveclipapp755870069186112741930099244068337466571055842n-c7526dc3.jpg ‹ >

El cantante de "Llamado de emergencia" ha tenido una vida discreta que saltó del ámbito privado cuando anunció su divorcio de Mireddys González luego de 30 años de matrimonio.

De modo que poco se conoce de sus otros nietos. La prensa internacional recoge que tiene un nieto de su hija mayor, Yamilet. También en 2021, su hijo Jeremy Ayala, compartió en ese año que era padre, lo que indica que el reguetonero que abrazó la fe cristiana tiene tres nietos.