Programa documental Migrantes es reconocido en Dajapón Fest 2026

De izquierda a derecha, Kathia Sarit de Mukai, Gelen Gil, Millizen Uribe y Omar Mukai. ( FUENTE EXTERNA )

El programa documental Migrantes recibió un reconocimiento de la Asociación de Descendientes Japoneses de Dajabón (comunidad nikkei) durante la celebración del Dajapón Fest 2026, por su trabajo en la difusión de la historia y los aportes de la inmigración japonesa en la República Dominicana.

La distinción fue entregada en el marco de la segunda edición del festival, que este año coincidió con la conmemoración de los 70 años del establecimiento de la primera colonia japonesa en Dajabón.

Como parte del reconocimiento, la asociación entregó placas a la periodista, conductora y coproductora de Migrantes, Millizen Uribe, y a la creadora y productora general del proyecto, Gelen Gil.

Las placas fueron entregadas por Omar Mukai, presidente de la Asociación de Descendientes Japoneses de Dajabón, y Kathia Sarit de Mukai, presidenta del Clúster Turístico de Dajabón.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/02/whatsapp-image-2026-08-02-at-93412-am-1-8503faa6.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/02/whatsapp-image-2026-08-02-at-93414-am-ff0fa10f.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/02/whatsapp-image-2026-08-02-at-93413-am-a88c94f4.jpeg ‹ >

De acuerdo con los organizadores, el reconocimiento resalta la labor de ambas comunicadoras en la preservación y difusión del legado de la comunidad japonesa en el país, así como su contribución a visibilizar su memoria histórica y sus aportes al desarrollo nacional.

Durante su primera temporada, Migrantes dedicó uno de sus episodios a documentar la llegada de los inmigrantes japoneses a República Dominicana, con énfasis en las familias establecidas en Dajabón y sus contribuciones en áreas como la agricultura, el deporte y el Jardín Botánico Nacional.

Al recibir la distinción, Millizen Uribe afirmó que el reconocimiento representa un incentivo para continuar desarrollando un periodismo orientado a rescatar la memoria histórica de las comunidades migrantes.

Testimonios de las comunicadoras

"Este reconocimiento reafirma nuestra convicción de que las historias contadas con respeto, rigor y sensibilidad también construyen memoria. Agradecemos profundamente la confianza que depositaron en nosotros para narrar una parte tan importante de su legado", expresó.

Por su parte, Gelen Gil manifestó que constituye un honor que Migrantes forme parte de la historia de la comunidad japonesa en República Dominicana.

El Dajapón Fest 2026 se celebra los días 1 y 2 de agosto en el Parque de la Colonia Japonesa de La Vigía, en Dajabón, con motivo del 70 aniversario de la primera colonia japonesa establecida en esa provincia. El evento reúne actividades culturales, gastronómicas y artísticas para destacar la herencia de la comunidad nikkei en el país.

La inauguración contó con la participación del expresidente Hipólito Mejía; el embajador de Japón en República Dominicana, Hayakawa Osamu; el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; además de autoridades locales y representantes de la comunidad japonesa.