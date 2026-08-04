Video | Momento en el que un motorista atropella a influencer dominicana mientras grababa un video

Captura del video en el que un motorista atopella a influencer dominicana. ( INSTAGRAM / @YARITZAORTIZ_OFICIAL )

La creadora de contenido Yaritza Ortiz resultó herida tras ser atropellada por una motocicleta mientras grababa un video en el malecón de San Pedro de Macorís, un incidente que quedó registrado en imágenes y que ha desatado un intenso debate en redes sociales sobre la responsabilidad de peatones y conductores en las vías públicas.

El accidente ocurrió cuando la también locutora realizaba una sesión de grabación y, según se observa en un video difundido posteriormente, descendió de la acera y dio varios pasos hacia la calzada sin advertir la proximidad de una motocicleta que circulaba por la vía.

El impacto lanzó al pavimento tanto a Ortiz como al conductor de la motocicleta, quien también sufrió lesiones durante la colisión.

Tras el accidente, la influencer compartió un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció haber sobrevivido al impacto y aprovechó la experiencia para reflexionar sobre la importancia de la prudencia al transitar por las calles.

"Gracias a Dios hoy puedo escribir estas palabras, pero muchas personas no tienen esa oportunidad", expresó.

Ortiz afirmó que el motociclista se desplazaba a alta velocidad al momento del accidente, una versión que forma parte de las distintas interpretaciones que han surgido tras la difusión del video.

Ambos resultaron lesionados

Producto del impacto , tanto la influencer como el conductor de la motocicleta sufrieron heridas , principalmente en el rostro, y posteriormente cada uno ha expuesto su versión de los hechos a través de las redes sociales .

, tanto la como el conductor de la sufrieron , principalmente en el rostro, y posteriormente cada uno ha expuesto su versión de los hechos a través de las . Las imágenes del accidente han sido ampliamente compartidas, generando opiniones encontradas entre usuarios que responsabilizan al motociclista por la velocidad a la que transitaba y quienes consideran que la peatona actuó de manera imprudente al ingresar a la vía sin verificar que podía hacerlo de forma segura.

Días después del accidente, la familia del hombre que conducía la moto solicita ayuda para costear sus gastos médicos.

"Muchos de ustedes nos han pedido que ayudemos a Enyer. Por eso, hemos iniciado una recaudación con una meta de RD$350,000 para cubrir parte de los gastos de su atención médica", se señala en un video a través de la plataforma Jompeame.

¿Quién tuvo la culpa?

El caso también fue analizado por Aníbal Germoso, en su plataforma "AccidentesRD", quien examinó el video del accidente a la luz de la legislación dominicana sobre tránsito.

De acuerdo con su evaluación, el motociclista habría incurrido en infracciones al desplazarse presuntamente a exceso de velocidad y sin utilizar casco protector, conductas sancionadas por la Ley de Tránsito.

Sin embargo, el análisis también sostiene que la influencer cruzó la vía fuera del paso peatonal, pese a que en las inmediaciones existían dos cruces habilitados para los peatones.

Germoso cita el artículo 218 de la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que establece que los peatones deben utilizar las intersecciones, pasos o puentes peatonales cuando estos existan.

Asimismo, hace referencia al artículo 222, el cual obliga a los conductores a ceder el paso a quienes crucen por un paso peatonal habilitado, circunstancia que, según su interpretación, no aplicaría en este caso debido al lugar donde ocurrió el cruce.

El especialista concluye que ambas partes habrían cometido infracciones a la normativa de tránsito, aunque considera que la responsabilidad principal del atropello recae sobre la peatona por incorporarse a la vía fuera del área destinada para cruzar y sin asegurarse de que podía hacerlo sin riesgo.

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