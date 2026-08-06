¿Quién era César Gastélum, el creador de contenido que asesinaron durante una transmisión en vivo?

Fotografía de archivo de una escena del crimen en Estados Unidos. ( EFE/EPA/JUSTIN LANE )

El influencer mexicano César Gastélum, conocido en redes sociales como "Cesarín", fue asesinado la noche del martes tras recibir un disparo a quemarropa mientras realizaba una transmisión en vivo en la plataforma Kick, en un hecho que ha conmocionado a miles de seguidores y ha vuelto a poner en evidencia la violencia que afecta al estado de Sinaloa.

Gastélum, de 25 años y con cerca de 600,000 seguidores en TikTok, participaba junto a dos amigos en un reto relacionado con el reparto de comida para redes sociales.

Los tres se encontraban frente a un restaurante de la cadena KFC en la ciudad de Culiacán, a pocos metros de la Fiscalía General del Estado, vestidos con el característico uniforme naranja utilizado por repartidores de aplicaciones.

Durante la transmisión, el ambiente parecía relajado y lleno de bromas. Sin embargo, la situación cambió cuando una motocicleta pasó frente al grupo, generando preocupación entre los jóvenes. "La moto, la moto... me sentí bien mal", comentó uno de ellos, mientras otro respondió: "Esos chavalos me dan miedo".

Minutos después, la misma motocicleta regresó con dos hombres a bordo. Instantes antes del ataque, uno de los presentes exclamó: "¡No, no, no!", mientras el conductor sacaba un arma de fuego y disparaba directamente contra Gastélum. Sus dos acompañantes resultaron ilesos, aunque presenciaron el crimen en plena transmisión.

(Ver video bajo su riesgo )

♬ sonido original - EFE Noticias @efenoticias El creador de contenido César Gastélum fue asesinado en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, muy cercano a las instalaciones de la fiscalía estatal, cuando esperaba un pedido de comida frente a un restaurante de una cadena de comida rápida. Kick: César Gastélum. Más info en EFE.com #EFEnoticias

Tras el homicidio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que las autoridades federales y estatales trabajan de manera coordinada para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar el motivo del asesinato.

Por su parte, el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal señaló que, entre las líneas de investigación, se analizan diversas publicaciones realizadas por el influencer en redes sociales, algunas de las cuales hacían referencia a una facción de un grupo delictivo. Además, las autoridades revisan grabaciones de cámaras de vigilancia y otros indicios para localizar a los responsables.

¿Quién era "Cesarín"?

César Gastélum era un creador de contenido originario de Sinaloa que se hizo popular por sus videos de humor, parodias y publicaciones sobre su estilo de vida. También compartía contenido relacionado con la llamada cultura sinaloense y, hace un par de años, lanzó el pódcast "Al Estilo Culiacán", al que describía como el "más bélico".

Como otros influencers de la región, mostraba con frecuencia vehículos de lujo, ranchos, ropa exclusiva y joyas, elementos asociados al estilo de vida que suele retratarse en contenidos relacionados con el narcotráfico.

Hace varios meses había anunciado que reduciría su actividad en redes sociales tras el fallecimiento de su padre y para enfocarse en su carrera musical. Sin embargo, continuó realizando transmisiones y publicando contenido hasta el día de su muerte.

Tras conocerse la noticia, sus perfiles en redes sociales se llenaron de mensajes de condolencia y despedida por parte de seguidores, amigos y otros creadores de contenido.

Un caso que recuerda otro crimen transmitido en vivo

El asesinato de César Gastélum ha sido comparado con el de la influencer mexicana Valeria Márquez , quien también perdió la vida durante una transmisión en vivo el año anterior.

de ha sido comparado con el de la influencer mexicana , quien también perdió la vida durante una en vivo el año anterior. Ambos casos han reavivado el debate sobre la seguridad de los creadores de contenido y el impacto de la violencia en México, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer ambos hechos.