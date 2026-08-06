El hermano de Angelina Jolie James Haven revela que es gay

James Haven, actor y productor estadounidense, anunció públicamente que es gay, tras el fin a su breve matrimonio. ( CAPTURA DE PANTALLA/ INSTAGRAM )

El actor y productor estadounidense James Haven, hermano de la actriz Angelina Jolie, anunció que es abiertamente homosexual.

El hijo de los también actores Jon Voight y Marcheline Bertrand, de 53 años, compartió la noticia durante una transmisión en vivo realizada en la cuenta de Substack de su exesposa, Romi Imbelli, de quien anunció la separación.

En la publicación compartida y donde dejaron algunos detalles en Instagram, conversaron sobre la evolución de su relación tras el divorcio. Según explicaron, aunque su matrimonio terminó poco después de celebrarse en 2024, continúan unidos por una estrecha amistad y mantienen proyectos creativos en conjunto.

El actor James Haven leyó una carta en la que explicó que decidió hablar abiertamente sobre su orientación sexual después de años de mantenerla en privado.

"Estoy cansado de esconderme. Salir del armario no se trata de convertirse en alguien nuevo, sino de permitir que los demás conozcan a la persona que siempre ha estado ahí", expresó.

El actor recordó episodios de su infancia y afirmó que, desde pequeño, sentía que debía ocultar una parte de sí mismo para encajar. "Nunca se trató de fingir ser otra persona. Se trataba de dejar brillar una parte de mí que siempre había estado ahí", escribió.

Expareja también hace la revelación

Por su parte, la personalidad de la telerrealidad estadounidense y estilista Romi Imbelli explicó que la intención de compartir la historia de su exesposo nunca fue exponerlo, sino acompañarlo en su proceso personal.

"No estaba aquí para revelar la homosexualidad de alguien a quien amo. Estaba aquí para ayudar a liberar a alguien. Hay una diferencia. A cambio, él me liberó", escribió en un mensaje publicado junto al lanzamiento del capítulo final de Breathe Mija.

La también productora aseguró que el vínculo entre ambos se transformó, pero no desapareció. "Siempre lo amaré. No solo como su esposa, sino como mi familia, mi mejor amigo y uno de los amores más grandes de mi vida", afirmó.

Imbelli también pidió respeto y comprensión para Haven en esta nueva etapa de su vida.

Aunque desarrolló una carrera como actor y productor, siempre mantuvo un perfil mucho más discreto que el de su hermana, la intérprete de "Maléfica", y fue muy cercano a Jolie en la crianza de sus hijos con el también actor Brad Pitt.

A lo largo de los años, Haven también estuvo en el foco mediático por la compleja relación familiar con su padre, Jon Voight, con quien tanto él como Jolie mantuvieron largos periodos de distanciamiento,. Los hermanos perdieron a su madre, Marcheline Bertrand, a causa del cáncer en 2007.