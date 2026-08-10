Artistas dominicanos se solidarizan con Colombia tras terremoto

El cantante Sergio Vargas publicó una imagen en la que aparece con la bandera de Colombia y un mensaje de solidaridad. ( CEDIDA POR EL ARTISTA )

Los artistas dominicanos expresaron su solidaridad con el pueblo colombiano tras tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió varias zonas del país y que, de acuerdo con el balance más reciente de las autoridades, deja al menos 111 personas fallecidas y 87 heridas.

Los merengueros Juan Luis Guerra, Eddy Herrera, Sergio Vargas y Wilfrido Vargas utilizaron sus redes sociales para expresar su pesar por la tragedia y enviar mensajes de acompañamiento al pueblo colombiano, en especial a las familias afectadas.

El cantante de "Ajena" fue uno de los primeros en mostrar su pesar. "Hoy, más que nunca, nuestro corazón está con el pueblo colombiano que enfrenta las difíciles consecuencias de este terremoto", expresó Eddy Herrera.

La relación de Herrera con Colombia trasciende lo musical. El país se convirtió en uno de los mercados más importantes de su carrera y el artista ha mantenido durante décadas una estrecha conexión con el público colombiano.

El artista Sergio Vargas calificó al país como su "segunda patria" y declaró que "cuando Colombia sufre, yo sufro".

"Hoy escribo con el corazón apretado porque Colombia no es un país cualquiera para mí. Es una tierra que me abrió sus brazos, que me ha dado tanto cariño y que con los años se convirtió en mi segunda patria", manifestó.

El cantante de "La quiero a morir" también pidió protección para las familias afectadas: "Le pido a Dios que proteja a Colombia, que abrace a las familias que están sufriendo y que devuelva la paz, la tranquilidad y la esperanza a sus calles".

Otro de los referentes del merengue dominicano que reaccionó fue Wilfrido Vargas, quien por igual calificó a Colombia como su "Segunda Patria". "Lamentamos profundamente la situación que hoy pudiera estar atravesando Colombia a raíz del temblor", escribió el artista.

Wilfrido aseguró que su "pensamiento", su solidaridad y su "abrazo fraterno" están con los colombianos en estos momentos.

"Que la fe sea más fuerte que el miedo, que la unión sea más grande que la incertidumbre, y que la esperanza vuelva a encender cada rincón de esta tierra que amamos profundamente", expresó.

Juan Luis Guerra también se sumó a las expresiones de solidaridad. El cantautor dominicano publicó una imagen con el texto: "En oración por Colombia", acompañado de la bandera colombiana. Lo mismo hizo el cantautor Romeo Santos.

Un terremoto que deja más de un centenar de muertos

El terremoto ocurrió a las 7:34 de la mañana, hora local, y tuvo una magnitud de 7,4, según el Servicio Geológico Colombiano. Su epicentro se localizó en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros.

El movimiento telúrico provocó daños en distintas zonas del centro y occidente de Colombia. El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, informó en el primer balance que la tragedia deja 111 fallecidos y 87 heridos, además de destrucción en al menos cinco departamentos.

Shakira, Maluma, J Balvin y Juanes también reaccionan

Entre los artistas colombianos que han utilizado sus plataformas para referirse al sismo figuran Shakira, Maluma, J Balvin, Juanes y Carlos Vives. Maluma expresó su dolor por lo ocurrido y llamó a fortalecer la unión entre los colombianos.

Mientras Juanes informó que realizó una donación y pidió a quienes puedan hacerlo que se sumen a la ayuda. "Ante el dolor todos tenemos la misma cara. Ahora más que nunca, permanezcamos unidos Colombia", escribió Juanes.

Carlos Vives también llamó a colaborar: "Cada aporte cuenta". A estas voces se sumaron otras figuras colombianas como Camilo y Sebastián Yatra, además de personalidades como Sofía Vergara.