Paulina Rubio habría ganado disputa por la residencia de su hijo Andrea Nicolás

La cantante, actriz y empresaria mexicana Paulina Rubio, en una fotografía de archivo. ( EFE/CARLOS RAMÍREZ )

La disputa legal entre Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como "Colate", por la residencia de su hijo Andrea Nicolás habría llegado a una primera resolución después de varias semanas de espera tras la conclusión de las audiencias.

De acuerdo con información difundida este domingo en el programa español Fiesta, de Telecinco, y posteriormente reseñada por el diario El Economista, una jueza estadounidense habría determinado que el adolescente, de 15 años, continúe viviendo en Miami junto a su madre, descartando por el momento su traslado a España para residir con su padre.

La decisión habría sido favorable a Paulina Rubio dentro del proceso de relocation, iniciado a raíz de la intención de Colate de establecerse con su hijo en Madrid.

Durante el proceso, Andrea Nicolás habría expresado ante la jueza su deseo de vivir con su padre, aunque, según lo señalado en el programa español, su declaración habría influido negativamente en la postura de Colate dentro del litigio.

Pese al fallo favorable a la intérprete de "El último adiós", el conflicto entre ambos padres estaría lejos de concluir.

Pipi Estrada, colaborador de Fiesta, aseguró haber hablado con Colate después de conocerse la resolución y afirmó que el empresario español tiene previsto recurrir la decisión.

"Está tranquilo porque la armonía que hay entre padre e hijo es muy sana y amorosa. Me ha confirmado que va a recurrir. El niño ha dicho ante el juez que él quiere vivir con Colate", afirmó Estrada durante la emisión.

El empresario, quien llevaría años enfrentado legalmente con Rubio por distintos asuntos relacionados con la crianza de su hijo, estaría cansado del prolongado conflicto, pero mantendría su intención de continuar defendiendo su postura ante los tribunales.

¿Qué defendía cada parte?

Paulina Rubio habría solicitado que Andrea Nicolás regresara a Miami y permaneciera bajo su cuidado. Entre sus argumentos se encontraba la preocupación por las condiciones de crianza que el adolescente habría tenido durante su estancia con su padre en España, particularmente por la supuesta falta de restricciones y límites.

Por su parte, Colate buscaba que su hijo se estableciera de manera permanente en Madrid. Su postura se habría sustentado en que la relación entre Andrea Nicolás y su madre estaba deteriorada y en que, gracias a una situación económica más estable, consideraba que podía ofrecerle en España mejores condiciones de vida.

Mientras la jueza Marlene Fernández analizaba qué alternativa consideraba más conveniente para el adolescente, Andrea Nicolás habría permanecido bajo el cuidado de su guardiana, Amber Glasper.

La defensa de Paulina celebra la decisión

Tras conocerse públicamente la resolución, la abogada de Paulina Rubio destacó la importancia de la decisión y cuestionó el juicio público al que, según sus palabras, se ha enfrentado la cantante durante el proceso.

"Los procesos familiares nunca son sólo jurídicos; detrás de cada decisión hay personas, emociones y, sobre todo, familias", expresó la representante legal de Rubio.

La abogada también señaló que, cuando los conflictos familiares son expuestos públicamente antes de que la justicia se pronuncie, existe el riesgo de que las personas sean juzgadas sin conocer todos los elementos del caso.

Finalmente, agradeció a Paulina Rubio por la confianza depositada en su equipo legal y destacó la importancia de haber perseverado durante el proceso judicial.

Por su parte, Nicolás Vallejo-Nágera recurrió a sus redes sociales después de que se hiciera pública la supuesta resolución.

El empresario compartió varias fotografías junto a Andrea Nicolás correspondientes al verano que ambos pasaron juntos en España. En las imágenes, padre e hijo aparecen compartiendo diferentes momentos durante su estancia en el país.

Junto a las fotografías, Colate dejó un mensaje en el que aseguró que, independientemente de la decisión judicial, sus sentimientos hacia su hijo permanecen intactos.

"Hoy acaba un verano lleno de memorias, con todo lo que llevamos, nada podrá con nuestro amor... Te quiero, Nico", escribió.

Andrea Nicolás pasó parte del verano junto a su padre en España, donde ambos recorrieron lugares como Pedraza y distintas zonas costeras. Sin embargo, con la resolución reportada por medios españoles, el adolescente regresaría a Miami para continuar viviendo con Paulina Rubio.

Por ahora, la disputa podría continuar en los tribunales si Colate concreta el recurso anunciado. De esta manera, aunque la decisión conocida hasta el momento favorecería a la cantante mexicana, el enfrentamiento legal por el futuro y la residencia del adolescente todavía podría prolongarse.

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