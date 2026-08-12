Revelan imágenes del accidente de helicóptero en el que murió la influencer Sofía Murillo

Imagen de archivo de la influencer colombiana Sofía Murillo, de 17 años, quien murió en un accidente de helicóptero junto a su madre, Wendy Manrique, de 37, y su abuela, Rocío Cubillos, de 59 ( TOMADA DE INSTAGRAM / SOFIA MURILLO )

La tragedia que cobró la vida de la influencer colombiana Sofía Murillo, de 17 años, junto a su madre, Wendy Manrique, de 37, y su abuela, Rocío Cubillos, de 59, continúa generando conmoción mientras las autoridades brasileñas avanzan en la investigación para determinar qué ocurrió durante el vuelo turístico que realizaban en Río de Janeiro.

El accidente ocurrió la mañana del sábado 8 de agosto en las inmediaciones de Vista Chinesa, en Alto da Boa Vista, dentro de la zona de la Floresta da Tijuca. Las tres colombianas viajaban a bordo de un helicóptero Robinson R44 junto al piloto, Alessandro Rocha. Ninguno de los cuatro ocupantes sobrevivió.

La aeronave se precipitó en una zona de vegetación densa y de difícil acceso, circunstancia que complicó considerablemente las labores de emergencia y recuperación. Tras el impacto se produjo un incendio que afectó los restos del helicóptero y parte de la vegetación del lugar. Equipos de rescate y bomberos tuvieron que desplazarse por un terreno accidentado para llegar hasta el punto del siniestro.

En las últimas horas han comenzado a difundirse en redes sociales fotografías y videos atribuidos al lugar del accidente. En algunas de las imágenes se observa la aeronave entre la vegetación, mientras el fuego se extiende alrededor de los restos.

El material ha provocado numerosas reacciones entre usuarios que han seguido la historia de la joven creadora de contenido y han expresado sus condolencias a la familia.

Sin embargo, las imágenes, por impactantes que resulten, no permiten establecer por sí mismas qué provocó la caída. Tampoco deben interpretarse como una reconstrucción de los últimos momentos del vuelo. La determinación de las causas corresponde a la investigación aeronáutica que se encuentra en curso.

TRAGEDY IN RIO



Colombian influencer Sofia Murillo (17) died in a helicopter crash in Rio de Janeiro alongside her mother & grandmother



The family had booked a 20-min scenic flight to see Christ the Redeemer



All 4 people aboard, including the pilot, were killed#Brazil pic.twitter.com/otap5Erdwu — GlobeUpdate (@Globupdate) August 11, 2026

Según los reportes publicados después del accidente, Sofía se encontraba de vacaciones en Brasil junto a su madre y su abuela. El vuelo tenía carácter turístico y estaba destinado a ofrecer una vista panorámica de algunos de los principales atractivos de Río de Janeiro, entre ellos el Cristo Redentor.

La familia había llegado al país para disfrutar de unos días de descanso. Para Sofía, además, se trataba de un viaje especial: era su primera visita a Brasil y el recorrido en helicóptero formaba parte de la experiencia que había esperado con ilusión.

La joven había construido una comunidad en redes sociales alrededor de contenidos relacionados con belleza, consejos y autoestima. Tras conocerse su muerte, sus perfiles comenzaron a llenarse de mensajes de despedida y muestras de afecto por parte de seguidores.

¿Qué se sabe sobre la causa del accidente?

Por ahora, las autoridades no han establecido públicamente una causa definitiva para el siniestro.

La investigación busca determinar qué ocurrió con la aeronave antes de que se precipitara sobre la zona boscosa. Para ello deberán analizarse diferentes elementos, como el estado y mantenimiento del helicóptero, las condiciones meteorológicas , la trayectoria del vuelo, las comunicaciones y otros datos relacionados con la operación.

del helicóptero, las , la trayectoria del vuelo, las comunicaciones y otros datos relacionados con la operación. El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos de Brasil, conocido como CENIPA, participa en las pesquisas destinadas a esclarecer el accidente. La Policía Civil de Río de Janeiro también lleva adelante sus propias diligencias.

De acuerdo con los reportes disponibles, la empresa responsable del vuelo ha señalado que la aeronave contaba con mantenimiento y documentación en regla, mientras que las autoridades continúan recopilando información antes de establecer cualquier conclusión.

Por ello, versiones que atribuyan el accidente a una falla mecánica, un error humano, las condiciones meteorológicas o cualquier otra circunstancia deben manejarse con cautela hasta que exista evidencia oficial que permita confirmarlas.

Una investigación que apenas comienza

La tragedia deja cuatro víctimas y vuelve a poner bajo escrutinio las condiciones de seguridad de los vuelos turísticos en helicóptero sobre Río de Janeiro. El lugar donde ocurrió el accidente, una zona de bosque espeso y terreno irregular, añadió dificultades a unas labores de rescate que se desarrollaron en condiciones especialmente complejas.

Mientras continúan las investigaciones, las imágenes del helicóptero entre la vegetación han convertido el lugar del siniestro en el escenario visible de una tragedia cuya explicación definitiva todavía está pendiente.