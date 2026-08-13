Cristian Castro culmina el bachillerato a los 51 años y recibe reconocimiento como Graduado de Honor

El cantante mexicano Cristian Castro en una imagen de archivo. ( FOTO: EFE )

El cantante mexicano Cristian Castro, de 51 años, culminó sus estudios de bachillerato y recibió su diploma durante una ceremonia celebrada en el Teatro Royal Pedregal, al sur de Ciudad de México, donde además fue reconocido como Graduado de Honor.

Castro completó el bachillerato bajo la modalidad a distancia en un período de dos años y medio, retomando una formación académica que había quedado inconclusa durante su juventud al optar por dedicarse de lleno a su carrera musical.

Durante la ceremonia, el intérprete participó con tres canciones, entre ellas "Estudiar", tema que dedicó a su madre y a sus compañeros de generación.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la presencia de su madre, la actriz Verónica Castro, de 73 años, quien asistió a la ceremonia utilizando un tanque de oxígeno y con asistencia para desplazarse.

La actriz permaneció en las primeras filas para acompañar a su hijo y posteriormente manifestó su satisfacción por la culminación de sus estudios.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/13/alejandro-fernandez-en-un-concierto-2-c9ff7bb6.jpg Cristian Castro, tras graduarse y su madre, la actriz Verónica Castro, a quien vemos con un tanque de oxigeno.(Captura de pantalla)

Verónica Castro también participó en la ceremonia entregando a los 18 graduados una veladora bendecida y un rosario de plata. Durante sus palabras, compartió parte de su propia experiencia universitaria y señaló que, aunque el proceso de estudiar puede presentar dificultades, continuar con la formación académica es posible.

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Tras recibir su diploma, Cristian Castro expresó su interés en seguir estudiando y señaló que entre sus planes está ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).