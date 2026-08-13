Jenna Ortega reaparece y su delgadez genera preocupación entre sus seguidores

Jenna Ortega habló con Esquire y recordó que durante su infancia llegó a pasar largas horas sin comer ni beber en los rodajes. ( VIDEO CAPTURA DE PANTALLA/ ESQUIRE )

La actriz de origen latino, Jenna Ortega, se encuentra en el centro de la conversación tras su reciente aparición pública.

La protagonista de "Wednesday" se vio más delgada y cientos de usuarios en las redes sociales expresaron preocupación por su apariencia. La celebridad, de 23 años, apareció en una entrevista y sesión fotográfica para la edición "Mavericks of Hollywood" de la revista Esquire, publicada el 11 de agosto.

La conversación giró en su trayectoria, el impacto de "Wednesday", sus próximos proyectos y la etapa que atraviesa en Hollywood. Pero las imágenes se centraron en su aspecto físico.

En la entrevista, Ortega contó que, cuando comenzó a trabajar siendo una niña, llegó a pasar largas jornadas en los rodajes sin comer ni beber porque no quería convertirse en una carga para el equipo. Con el paso de los años, reconoció que esa actitud no fue saludable.

La comparación con Ariana Grande

Las imágenes recientes también provocaron comparaciones con Ariana Grande, otra artista cuyo aspecto físico ha sido objeto recurrente de comentarios públicos.

La cantante ha enfrentado durante años observaciones sobre su peso y apariencia. En 2023, Ariana respondió públicamente a quienes comparaban su cuerpo actual con el que tenía en otras etapas de su vida y pidió cautela antes de asumir que una determinada apariencia equivale a estar saludable.

El fenómeno no se limita a estas dos figuras. En los últimos años, actrices, cantantes, modelos e influencers han sido sometidas a un escrutinio constante por sus transformaciones físicas, con usuarios que intentan determinar las razones detrás de una pérdida de peso o un cambio en el rostro sin contar necesariamente con información médica.

Los supuestos procedimientos y la obsesión de Hollywood con la delgadez aluden a medicamentos conocidos como GLP-1, entre ellos Ozempic. Algunas celebridades han reconocido utilizarlos, mientras que otras han rechazado públicamente las especulaciones sobre su consumo.

La revista Vogue ha documentado el impacto de los GLP-1 en Hollywood y la moda. Un reportaje de 2026 señaló que estos fármacos han contribuido a una renovada obsesión con la delgadez y que la industria del modelaje ha comenzado a mostrar nuevamente cuerpos cada vez más pequeños.

La publicación también ha analizado los cambios físicos asociados con una pérdida de peso acelerada, incluido el llamado "Ozempic face", término utilizado para describir la pérdida de volumen facial y de elasticidad de la piel que puede producirse con una reducción rápida de peso.

En el caso de Ortega, de 23 años, no existe base para afirmar que su apariencia actual sea consecuencia de un procedimiento médico, una dieta específica o un tratamiento para perder peso.

Por el momento, no se ha emitido una declaración pública por parte de la actriz ni de su equipo que confirme que atraviese un problema de salud relacionado con su peso.

Mientras tanto, continúa enfocada en su carrera. Su papel de Wednesday Addams la convirtió en una de las jóvenes actrices más reconocidas de Hollywood y, tras el éxito de la serie, ha ampliado su trayectoria con producciones como "Scream", "Scream VI" y "Beetlejuice Beetlejuice".