Muere a los 84 años la actriz Chelo Rodríguez, figura estelar de las telenovelas venezolanas

La televisión venezolana pierde a Chelo Rodríguez, una de las intérpretes que formaron parte de la época de mayor expansión internacional. ( INSTAGRAM/ NOTICIAS VENEZUELA )

La primera actriz hispano-venezolana Consuelo Rodríguez Álvarez, conocida artísticamente como Chelo Rodríguez, falleció la noche del miércoles 12 de agosto a los 84 años en Caracas, Venezuela.

La información fue confirmada por el periodista de entretenimiento Simón Villamizar, quien comunicó el deceso de la recordada protagonista de "Rafaela" través de su cuenta en X.

"Chelo Rodríguez, protagonista de telenovelas como Rafaela, La zulianita, La loba y La usurpadora, falleció anoche pasadas las 11:00 pm. Actriz con una carrera impresionante", escribió Villamizar, quien también destacó el carácter reservado de la intérprete.

La legendaria actriz había informado que en los últimos años padecía de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa, la cual afecta las neuronas encargadas de controlar los movimientos musculares voluntarios.

En tanto que en marzo de 2026, por medio de un video divulgado por la clínica privada, la propia Chelo Rodríguez compartió que había concluido un ciclo de 33 sesiones de radioterapia, mostrándose optimista ante su tratamiento. En el audiovisual no se específicó el tipo de padecimiento y se habló en los medios del país sudamericano de cáncer.

Una vida entre España y Venezuela

Rodríguez nació en España, y emigró siendo niña a Venezuela junto a sus padres, Serafín Rodríguez y Leonor Álvarez, y su hermano Carlos. Su acercamiento a la televisión se produjo en Radio Caracas Televisión (RCTV), donde participó en el espacio musical El show de Aldemaro Romero.

Posteriormente incursionó en las telenovelas con un papel secundario en Corazón de madre.

Uno de los primeros momentos importantes de su carrera llegó con la versión original de La usurpadora, estrenada en 1971, producción en la que formó parte del elenco y que contribuyó a consolidar su presencia en la televisión venezolana, refiere El Diario Venezuela.

Protagonista de grandes telenovelas

Después de su etapa en RCTV, la actriz pasó a Venevisión, donde desarrolló buena parte de su trayectoria y asumió tanto personajes protagónicos como antagónicos.

Entre sus primeros trabajos en esa cadena estuvo La loba. Además, formó parte del elenco de la tercera versión de La señorita Elena y en La zulianita.

En 1977 llegó uno de los papeles más destacados de su carrera: "Rafaela", telenovela escrita por la reconocida guionista cubana Delia Fiallo. La producción amplió la popularidad de Rodríguez dentro y fuera de Venezuela.

A lo largo de las décadas siguientes también participó en producciones como Mundo de fieras, La revancha, Sueño contigo, Engañada, Sabor a ti y El amor las vuelve locas.

Su último trabajo registrado en televisión fue "¿Vieja yo?", telenovela de Mónica Montañés emitida entre 2008 y 2009.

En el teatro

Además de su extensa carrera televisiva, Rodríguez desarrolló trabajos en el teatro y, durante sus últimos años, mantuvo vínculos con iniciativas culturales en Caracas.

En el ámbito personal, en 1979 mantuvo una relación con el actor venezolano Orlando Urdaneta, con quien tuvo a su único hijo, Gustavo Enrique Urdaneta.

La televisión venezolana pierde a una de las intérpretes de la época de mayor expansión internacional de las telenovelas del país.