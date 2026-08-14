Romance confirmado: Ana de Armas y el vocalista de Rawayana son captados besándose durante escapada

Ana de Armas y Beto Montenegro durante su escapada por el Mediterráneo. ( ©BACKGRID UK/THE GROSBY GROUP )

Ana de Armas y Beto Montenegro han dejado de lado las especulaciones sobre su relación. Una serie de fotografías en las que la actriz hispanocubana y el cantante venezolano, vocalista de Rawayana, aparecen besándose y abrazándose confirma públicamente el romance que había comenzado a generar comentarios desde mediados de julio.

Las imágenes fueron tomadas durante una escapada de la pareja por el Mediterráneo. De Armas y Montenegro fueron fotografiados a bordo de un yate y posteriormente durante una salida en Formentera, donde compartieron un almuerzo en uno de los establecimientos conocidos de la isla.

Las fotografías muestran a ambos en actitud afectuosa, entre abrazos y besos, en escenas que hacen público un vínculo que hasta ahora ninguno de los dos había confirmado.

Los rumores sobre una posible relación comenzaron a circular a mediados de julio, cuando Ana de Armas y Beto Montenegro fueron vistos juntos durante una noche en Madrid.

La atención aumentó después de que ambos coincidieran en el concierto de Rubén Blades celebrado en el festival Noches del Botánico. Aunque ninguno ofreció declaraciones sobre la naturaleza de su relación, personas de su entorno comenzaron a señalar que existía una cercanía entre ellos y que estaban compartiendo tiempo juntos.

Desde entonces, las apariciones de la actriz y el músico en distintos lugares alimentaron las versiones sobre un posible romance. Las nuevas fotografías, en las que se muestran besándose, ponen fin a la reserva que habían mantenido hasta ahora.

Montenegro es el vocalista de Rawayana, banda venezolana que ha desarrollado una trayectoria internacional dentro de la música latina y alternativa. De Armas, por su parte, mantiene una carrera consolidada en Hollywood y ha participado en producciones como Knives Out, No Time to Die y Ballerina.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/14/backgrid-ukthe-grosby-group-1-f72cd573.jpg Ana de Armas fue fotografiada en plena sesión de besos con Beto Montenegro, en Formentera. (©BACKGRID UK/THE GROSBY GROUP)

La relación entre ambos comenzó a llamar la atención precisamente por la diferencia entre sus respectivos ámbitos profesionales. Mientras la actriz mantiene una presencia constante en la industria cinematográfica internacional, Montenegro ha construido su carrera principalmente desde la música y las presentaciones en directo.

Durante su estancia en Formentera, ambos fueron vistos compartiendo actividades cotidianas, antes de continuar su recorrido por el Mediterráneo a bordo de un yate.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/14/backgrid-ukthe-grosby-group-1-f72cd573.jpg Ana de Armas fue fotografiada en plena sesión de besos con Beto Montenegro, en Formentera. (©BACKGRID UK/THE GROSBY GROUP)

El nuevo capítulo sentimental de Ana de Armas

La vida sentimental de Ana de Armas ha ocupado en distintas ocasiones la atención de la prensa internacional. La actriz estuvo casada con el intérprete español Marc Clotet entre 2011 y 2013 y posteriormente mantuvo relaciones con figuras vinculadas a la industria del entretenimiento y los negocios.

Entre sus parejas más conocidas se encuentra el actor estadounidense Ben Affleck . También estuvo relacionada con Paul Boukadakis , ejecutivo de Tinder.

. También estuvo relacionada con , ejecutivo de Tinder. Más recientemente, su nombre fue vinculado con Manuel Anido Cuesta , hijastro del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, una relación que generó numerosas reacciones en redes sociales.

, hijastro del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, una que generó numerosas reacciones en redes sociales. Durante 2025, además, la actriz fue relacionada sentimentalmente con Tom Cruise después de que ambos fueran vistos juntos en diferentes ocasiones. Aquella versión, sin embargo, nunca llegó a ser confirmada por ninguno de los dos.

Ahora, las imágenes junto a Beto Montenegro sitúan a la actriz en una nueva etapa de su vida personal. La pareja, que durante semanas había mantenido la relación fuera de sus declaraciones públicas, decidió mostrarse junta durante su viaje por el Mediterráneo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/14/backgrid-ukthe-grosby-group-2-e1fee9b0.jpg Ana de Armas y Beto Montenegro se tomaron algunas fotos para el recuerdo. (©BACKGRID UK/THE GROSBY GROUP)

Por el momento, ni De Armas ni Montenegro han ofrecido declaraciones sobre su relación. Las fotografías, sin embargo, muestran que ambos han optado por compartir públicamente una cercanía que hasta ahora habían mantenido en privado.