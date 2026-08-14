Anaís es internada tras ser vista desnuda en Nueva York, luego de una recaída en su salud mental

La cantante Anaís fue captada caminando sin ropa por las calles de Nueva York, en la imagen la vemos en una foto de archivo y captura de video. (INSTAGRAM ANAÍS)

La cantante dominicana Anaís Martínez, conocida por su triunfo en la segunda temporada del reality musical Objetivo Fama, fue internada tras sufrir una nueva recaída en su salud mental, de acuerdo con declaraciones de la artista mexicana Cristina Eustace, quien mantiene una amistad de varios años con la intérprete.

La situación trascendió luego de que circularan imágenes en las que Anaís aparece caminando desnuda y desorientada por una autopista en Nueva Jersey. El episodio generó preocupación entre seguidores y personas cercanas a la cantante, especialmente por sus antecedentes de dificultades relacionadas con su salud mental.

En una entrevista con el programa Lo sé todo, de Wapa Televisión, Eustace confirmó que se comunicó con allegados de Anaís tan pronto tuvo conocimiento de lo ocurrido y que también intentó establecer contacto directamente con ella.

"Casi siempre estoy pendiente de Anaís. Han sido muchos años de batalla y sencillamente saber y orar muchísimo por ella, pero también buscar las maneras para poder ayudar a nuestros seres queridos", expresó la artista.

"Ahorita ella ya está internada"

Eustace explicó que la información recibida por parte de personas cercanas a Anaís le permitió conocer que la cantante ya estaba recibiendo atención médica.

"Por lo que yo estoy escuchando de sus seres queridos, obviamente, en cuanto supe, me comuniqué con ellos. También le mandé un mensaje a Anaís. Ahorita ella ya está internada. Tuvo una recaída", afirmó.

La cantante mexicana aprovechó la entrevista para hacer un llamado a la prudencia ante la exposición pública que ha tenido el caso. Para Eustace, las imágenes difundidas no deben convertirse en motivo de burlas, señalamientos o condenas, sino en una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de brindar ayuda a una persona que atraviesa una situación de vulnerabilidad.

"Ahora sí creo que ya lo vimos, lo vi en el video. Ojalá que entiendan, que respeten y que traten, en vez de juzgar, de entender y buscar cómo poder ayudarla", manifestó.

La intérprete también relató que, en ocasiones anteriores, intentó apoyar económicamente a Anaís. Sin embargo, explicó que con el tiempo comprendió que las necesidades de una persona que atraviesa una crisis de salud mental pueden ser mucho más complejas y requieren acompañamiento y atención profesional.

"Lo primero que hace uno es querer ayudarla y yo le mandé dinero. Así se hizo sus uñitas, se fue a comer, pero después se fue a la pachanga", contó.

Eustace señaló que, según lo que ha podido conocer, una de las posibles razones de la recaída estaría relacionada con la interrupción de un tratamiento médico. No obstante, esta versión no ha sido confirmada de manera independiente por Anaís ni por sus representantes.

La artista hizo referencia a una situación que, según explicó, puede presentarse cuando una persona comienza a sentirse mejor y considera que ya no necesita continuar con la medicación prescrita.

"Creo que muchas veces eso pasa. A veces tú te sientes muy bien y dices: ´Estoy perfecto, ya no necesito´. Entonces sí es muy importante que estemos muy pendientes", reflexionó.

Las declaraciones de Eustace adquieren un tono especialmente emotivo al recordar que su último encuentro con Anaís ocurrió recientemente en Puerto Rico. Según contó, en aquella ocasión percibió a su amiga en buen estado de ánimo y con entusiasmo por nuevos proyectos.

"Yo la vi muy bien, la vi muy feliz, la vi agradecida, la vi preciosa", relató.

Incluso, ambas habían comenzado a conversar sobre la posibilidad de realizar una colaboración musical interpretando una canción de la legendaria cantante peruana La Lupe.

"De hecho, estábamos planeando cantar una canción de La Lupe juntas", reveló Eustace.

Anaís, quien alcanzó notoriedad tras convertirse en la ganadora de Objetivo Fama 2, ha atravesado públicamente distintos episodios relacionados con su salud mental. La reciente situación ha vuelto a colocar su vida personal bajo el escrutinio público y ha generado numerosas reacciones en redes sociales.

Ante este escenario, el mensaje de Cristina Eustace busca poner el foco en un aspecto fundamental: detrás de las imágenes que circulan en internet hay una persona que atraviesa una crisis y necesita atención, acompañamiento y comprensión.

Por ahora, no se han ofrecido públicamente mayores detalles sobre el estado de salud de Anaís ni sobre el tratamiento que recibe durante su internamiento. Sus allegados han mantenido la situación en un ámbito de privacidad, mientras sus seguidores esperan noticias sobre su evolución.

La petición de Eustace es clara: más allá de las circunstancias que llevaron al episodio, la prioridad debe ser que Anaís reciba la atención que necesita y pueda atravesar este nuevo momento con el respaldo de su familia, sus amigos y profesionales de la salud.