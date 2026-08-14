Destituyen a Miss Perú 2026 a tres meses de Miss Universo: la organización aún no revela las razones

Fotografía de archivo del 18 de noviembre de 2023 de las candidatas durante la ceremonia de coronación de Miss Universo 2023 en San Salvador (El Salvador). ( EFE/ RODRIGO SURA )

A menos de tres meses de la celebración de Miss Universe 2026, la Organización Miss Perú anunció la destitución de Luren Márquez como Miss Perú 2026, una decisión que deja por ahora en suspenso la identidad de la representante peruana para la próxima edición del certamen internacional.

El anuncio fue difundido a través de las redes sociales oficiales de la organización nacional mediante un breve comunicado en el que no se detallaron las circunstancias que llevaron a retirar a Márquez del título.

La organización se limitó a informar que ofrecerá mayores detalles "en los próximos días" y que también comunicará quién asumirá la representación de Perú en Miss Universe 2026.

La decisión se produce a pocos meses de una de las citas más relevantes del calendario internacional de concursos de belleza y cuando los preparativos para la concentración de las candidatas en Puerto Rico ya están en marcha.

Luren Márquez había sido designada como Miss Perú 2026 después de haber participado previamente en el certamen nacional. En 2024 obtuvo el puesto de primera finalista, antes de regresar a la competencia y conseguir dos años después el título que le otorgaba el derecho de representar al país en Miss Universe.

Su destitución interrumpe ese proceso y abre ahora un escenario de incertidumbre para la delegación peruana, que deberá determinar quién ocupará la plaza correspondiente a Perú en la competencia internacional.

Hasta el momento, la Organización Miss Perú no ha precisado si la nueva representante será seleccionada entre las participantes de la edición nacional o si recurrirá a otro mecanismo de designación.

Miss Universe 2026 se celebrará en Puerto Rico

La edición número 75 de Miss Universe tendrá lugar el 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

La sede puertorriqueña recibirá a las candidatas de distintos países y territorios que competirán por la corona internacional , en una edición que marcará un nuevo capítulo en la historia del concurso.

de distintos países y territorios que competirán por la , en una edición que marcará un nuevo capítulo en la historia del concurso. Con la salida de Márquez, Perú se convierte en uno de los países que todavía debe definir oficialmente a su representante para la cita internacional.

La Organización Miss Perú no ha ofrecido, por ahora, información adicional sobre las razones de la destitución ni sobre la persona que asumirá el título. La respuesta oficial se conocerá, según el propio organismo, durante los próximos días.