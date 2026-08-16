Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan en un salón de su casa de Portugal

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se casaron luego de una década juntos. ( ANADOLU VIA AFP )

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya son oficialmente esposos. Después de una década de relación y una familia formada por cinco hijos, dos con la influencer, la pareja decidió sellar su historia de amor en una ceremonia íntima celebrada en el salón de su nueva residencia en Cascais, Portugal.

El lugar elegido tuvo un significado especial para ambos, y fue el salón cotidiano donde se reúnen para desayunar, almorzar y cenar todos juntos en familia.

Aunque se pensarían que pudieron tirar 'la casa por la ventana' con una boda llena de estrellas, Cristiano y Georgina se casaron solo con sus hijos de testigos, alguno que otro familiar y los fotografos y videografos que captaron la exclusiva divulgada por la revista Vogue.

Ellos eligieron la fecha el 11 de agosto, en el décimo aniversario del día en que se conocieron en una tienda Gucci de Madrid. La celebridad lució diseños de la casa Gucci by Demna. "Fue exactamente como lo había imaginado", afirmó Georgina.

"Hemos decidido hacerlo en el salón de nuestra casa, donde vivimos la realidad de nuestras vidas. Dentro de 30 años quiero que los niños piensen: Algo maravilloso ocurrió en esta mesa: los votos matrimoniales de nuestros padres", confesó.

Tras el intercambio de votos, Cristiano y Georgina acudieron al Santuario de Nuestra Señora de Fátima para recibir una bendición privada.

Un guiño a sus comienzos

Georgina apostó por un look nupcial elegante tipo sastre. mientras Cristiano lució un diseño coordinado, sin esmoquín, de color beige claro realizado también por Gucci, alejándose del concepto de una boda multitudinaria y de los códigos tradicionales de una gala de figuras de este nivel.

"Fue exactamente como lo había imaginado: íntima, llena de amor, y con nuestra familia como protagonista indiscutible. No pude contener las lágrimas. No necesitaba nada más: a mi esposo, a mis hijos, nuestro hogar, nuestra fe y nuestro amor", dijo a la revista Vogue.

Las joyas de la modelo también captaron la atención. Entre las piezas más llamativas destaca el espectacular anillo de compromiso con un gran diamante ovalado. Expertos consultados anteriormente por la revista Vogue han estimado que solo la piedra central podría superar los cinco millones de euros y alcanzar entre 10 y 12 millones, dependiendo de su calidad.

Además del costosísimo anillo de compromiso, Gio lució un collar de la colección The Garden of Kalahari de Chopard, con un diamante de 50 quilates.

¿Qué viene ahora para Georgina y Cristiano?

Después de la boda, la modelo visualiza una nueva etapa junto al futbolista, con la familia como eje central. Cristiano, por su parte, ha reconocido que su futuro profesional está cada vez más cerca de una transición fuera del fútbol y que quiere aprovechar los años siguientes para viajar, disfrutar de sus hijos y desarrollar otros proyectos.

El portugués también ha dejado abierta la posibilidad de ampliar la familia. Georgina, aunque considera que otro bebé ahora supondría demasiado movimiento en casa, no descarta la idea en el futuro.

"Cada día es una luna de miel", dijo Cristiano sobre esta nueva etapa, mientras Georgina resumió el significado de su boda como un momento íntimo en el que no necesitaba más que su esposo, sus hijos, su hogar, su fe y su amor.