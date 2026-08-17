Los hermanos Casas vacacionan y derrochan sensualidad en República Dominicana

El actor español Mario Casas y sus hermanos se han dejado ver en Cap Cana y la Ciudad Colonial. ( EFE/ ARCHIVO )

Los hermanos españoles Mario, Óscar, Sheila Casas, y el resto de la familia, eligieron nuevamente República Dominicana como escenario para disfrutar unos días en familia.

Los actores y creadores de contenido han compartido en sus redes sociales distintos momentos de su estancia en el país, donde combinaron el descanso en Cap Cana con recorridos por Santo Domingo.

Mario Casas, uno de los rostros más conocidos del cine español, publicó una fotografía de estos días junto a sus hermanos con el mensaje: "Unos días en familia por Cap Cana. República Dominicana".

El actor de "Palmeras en la nieve" y "Fuga de cerebros" dio un paseo por la Ciudad Colonial con ropa bastante cómoda para el calor que invade la isla.

La familia también estuvo comiendo en la cafetería El Conde, ubicada al frente del Parque Colón, donde Óscar y Sheila aprovecharon para dar unos pasos de baile.

Sheila Casas, por su parte, resumió la experiencia con una serie de imágenes y videos de su viaje y escribió: "Mis viajes favoritos siempre son con ellos, mi familia, mi todo".

Óscar Casas también se sumó a las muestras de cariño durante la visita. En una publicación escribió: "Os amo", mientras que Christian Casas, otro de los hermanos, destacó el valor de estos encuentros familiares: "Que no nos falten jamás estos días en familia, en los que, de alguna manera, volvemos a nuestra infancia. Por mucho que pasen los años, algunas cosas nunca cambian".

Cap Cana, un refugio en el Caribe

Sol, playa, arena, cuerpos bronceados y sensualidad a tope, los Casas lo dieron todo en sus vacaciones con fotografías que destacaron un ambiente de alegría, descanso y paseos en bote.

Durante su estadía, la familia se hospedó en Eden Roc Cap Cana, uno de los alojamientos de lujo de la zona, desde donde disfrutaron del entorno de Cap Cana.

La presencia de los Casas no pasó desapercibida para seguidores dominicanos, quienes identificaron a los hermanos durante sus recorridos y compartieron imágenes de su visita a distintos puntos del país.

Otras veces en República Dominicana

La relación de la familia Casas con República Dominicana no es nueva. Mario Casas y sus hermanos ya habían visitado el país anteriormente para disfrutar de unas vacaciones juntos.

En 2021, Mario, Óscar y Sheila fueron fotografiados durante una estancia familiar en Punta Cana. En aquella ocasión, medios españoles también destacaron que los hermanos habían escogido el destino dominicano para pasar unos días de descanso y disfrutar de sus playas.

Cinco años después, la familia vuelve a apostar por el Caribe dominicano, esta vez con una agenda que combina el ambiente turístico de Cap Cana con la historia y gastronomía de Santo Domingo.

Las publicaciones de los famosos hermanos españoles muestran que el viaje ha tenido como eje principal el tiempo en familia, los recorridos turísticos y el disfrute del país.

La familia Casas, además, suele mostrar públicamente la cercanía entre sus integrantes. Sheila ha descrito en varias ocasiones estos encuentros como una oportunidad para volver a la infancia y mantener esos vínculos pese al paso de los años.

Esta nueva visita coloca nuevamente a República Dominicana como uno de los destinos elegidos por los hermanos para sus vacaciones y suma a Mario Casas a la lista de celebridades españolas que han disfrutado recientemente de Cap Cana y otros puntos turísticos del país.