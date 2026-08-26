Muere a los 32 años Jesikah Suggs, productora de "Mi vida con los chicos Walter"

Jesikah Suggs, escritora y productora de televisión vinculada a la serie de Netflix "Mi vida con los chicos Walter", murió a los 32 años tras una prolongada batalla contra el cáncer de mama.

La familia confirmó que Suggs falleció el 18 de agosto en su residencia de Studio City, California. La información fue publicada inicialmente por PEOPLE y posteriormente reportada por Deadline.

Suggs había sido diagnosticada con cáncer de mama a los 24 años y continuó desarrollando su carrera en la industria audiovisual durante los ocho años posteriores a su diagnóstico.

Su trabajo en "Mi vida con los chicos Walter"

Suggs formó parte del equipo creativo de "Mi vida con los chicos Walter", serie de Netflix basada en la novela de Ali Novak y protagonizada por Nikki Rodríguez, Noah LaLonde, Ashby Gentry, Sarah Rafferty y Carson MacCormac.

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La producción, estrenada en 2023, sigue a una adolescente que, después de una tragedia familiar, debe adaptarse a una nueva vida junto a la numerosa familia de su tutor en un pequeño pueblo.

En la serie, Suggs comenzó como editora de historias durante la primera temporada y posteriormente fue ascendida a coproductora en las temporadas dos y tres. Según Deadline, antes de su muerte ya había comenzado a trabajar en la preparación de la cuarta temporada.

Además de su trabajo en la producción de Netflix, entre sus créditos figuran proyectos como "Parenthood", "As We See It" e "It´s Not Like That".

Una carrera marcada por su lucha contra el cáncer

De acuerdo con declaraciones de su hermana, Liz, recogidas por PEOPLE, Suggs continuó presentándose a trabajar pese a los efectos de la enfermedad y procuró que el cáncer no definiera su vida ni su carrera.

Su hermana recordó que, dos años después del diagnóstico inicial, el cáncer hizo metástasis. Aun así, Suggs continuó sometiéndose a tratamientos y trabajando en sus proyectos profesionales.

La escritora también compartió ocasionalmente en redes sociales aspectos de su experiencia con la enfermedad. En una publicación de 2018, durante su tratamiento de quimioterapia, expresó su agradecimiento por el apoyo recibido de familiares, amigos y profesionales de la salud.

Liz destacó además que el legado de Suggs permanecerá a través de las historias en las que participó y de los escritores con los que trabajó.

Despedida

Un servicio conmemorativo en honor a Suggs se realizó el 22 de agosto en Los Ángeles, mientras que otro está previsto para el 29 de agosto en Grapevine, Texas, según la información publicada por PEOPLE.

La noticia de su fallecimiento ha generado atención entre seguidores de "Mi vida con los chicos Walter", especialmente por su participación en las temporadas más recientes y porque había comenzado a trabajar en la siguiente entrega de la producción.

Fuentes: PEOPLE/People en Español y Deadline.