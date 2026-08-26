Muere la actriz y comediante venezolana Andreína Yépez

La actriz venezolana Andreína Yépez en su personaje de "Melao" Urbina en la popular telenovela Cosita rica. ( TOMADA DE YOUTUBE / VENEVISIÓN )

La actriz, modelo y comediante venezolana Andreína Yépez, de 51 años, falleció este martes 25 de agosto tras librar en privado una breve batalla contra el cáncer, informó el programa de farándula "Zona i", espacio en el que la artista laboraba.

La noticia fue comunicada a través de las redes sociales del programa, que expresó su pesar por la partida de quien describió como una artista de gran talento, carisma y trayectoria en la televisión venezolana.

De acuerdo con el mensaje publicado por "Zona i", Yépez había sido diagnosticada con cáncer apenas un mes antes de su fallecimiento y decidió mantener el proceso en estricta privacidad, acompañada por sus familiares más cercanos.

La artista desarrolló una amplia carrera en la televisión venezolana, tanto en la actuación como en la comedia. Uno de sus personajes más recordados fue "Melao", con el que conquistó al público venezolano y dejó una huella en el género humorístico.

Yépez también formó parte de reconocidas producciones dramáticas, entre ellas Amantes de luna llena, El amor las vuelve locas y La mujer perfecta, además de participar en programas emblemáticos de la televisión nacional como "Bienvenidos", "El show de Joselo" y "Cheverísimo".

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En su despedida, "Zona i" destacó la discreción y fortaleza con las que la actriz afrontó su enfermedad y lamentó la pérdida de una figura que durante años llevó entretenimiento y alegría a los hogares venezolanos.

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La muerte de Andreína Yépez deja un vacío en la televisión y la comedia venezolana, mientras colegas, familiares y seguidores recuerdan su trayectoria y el legado artístico construido durante décadas.