La actriz Yolanda Andrade revela que, según sus médicos, le queda "un año y medio" de vida

Imagen de archivo de la actriz y presentadora de televisión mexicana Yolanda Andrade, quien habló de su delicado estado de salud y cómo lo enfrenta. ( FOTO TOMADA DE INSTAGRAM/MARILEMX )

La actriz y presentadora de televisión mexicana Yolanda Andrade reveló el fatal pronóstico que recibió de sus médicos en medio de su lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), asegurando que le queda menos de dos años de vida.

Durante una transmisión en vivo junto a su amiga, la cantante Thalía, Andrade abordó su enfermedad y explicó que, aunque conoce la gravedad de su diagnóstico, ha decidido concentrarse en aprovechar el tiempo y mantenerse activa.

"Mi enfermedad, sé que no tiene cura, pero tengo que vivir", expresó la conductora. Posteriormente, al referirse al pronóstico médico que le comunicaron, afirmó: "Sé que me puedo morir, el doctor dice que en un año y medio".

Sus declaraciones surgieron después de que Andrade compartiera en Instagram una serie de videos relacionados con su vida y su proceso de salud, publicaciones que algunos seguidores interpretaron como una posible despedida.

Ante sus palabras, Thalía le pidió no asumir el diagnóstico como una fecha definitiva. "Nadie tiene la fecha en la que vamos a morir, nadie", respondió la intérprete, en un mensaje de respaldo hacia su amiga.

Actitud positiva

Andrade ha enfrentado en los últimos años diversos problemas de salud. Además de la ELA , enfermedad neurodegenerativa que afecta progresivamente las neuronas motoras, ha hablado de padecer neuralgia del trigémino y de haber sufrido un aneurisma cerebral .

ha enfrentado en los últimos años diversos problemas de salud. Además de la , neurodegenerativa que afecta progresivamente las neuronas motoras, ha hablado de padecer y de haber sufrido un . Pese a la complejidad de su situación, la presentadora aseguró que busca vivir este periodo con propósito y continuar ayudando a los demás. "Estoy viviendo el tiempo de poder despedirme y seguir sirviendo a la gente", manifestó durante la transmisión.