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Nuevo programa "Juego Político" abordará la agenda política nacional e internacional

Joel Suero y Melvinson Almánzar conducen el espacio que se transmitirá los lunes y miércoles de 9:00 a 10:00 de la noche y abordará temas de política nacional, internacional y comunicación estratégica

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    Nuevo programa "Juego Político" abordará la agenda política nacional e internacional
    Joel Suero, Mihail García y y Melvinson Almánzar posan en el set de su nuevo programa "Juego político". (SUMNISTRADA POR JOEL SUERO)

    Los periodistas Joel Suero y Melvinson Almánzar estrenan este lunes 31 de agosto el programa "Juego Político", un espacio dedicado al análisis de los principales temas de la política nacional e internacional.

    La propuesta será transmitida los lunes y miércoles, de 9:00 a 10:00 de la noche, por RTVISA 58 para Santo Domingo, XTHOM 145 para Santiago y Canal América para Estados Unidos. También estará disponible en streaming a través de las plataformas de Info24RD, YouMediaRD y Juego Político.

    A través de una nota de prensa enviada a Diario Libre, Suero explicó que el programa combinará entrevistas y análisis sobre las decisiones, alianzas y movimientos que inciden en el escenario político. El primer episodio tendrá como invitado a Luisín Jiménez.

    El espacio contará con la participación de dirigentes políticos, funcionarios, legisladores, especialistas y estrategas, quienes serán consultados sobre asuntos de la agenda nacional e internacional y sobre los procesos que intervienen en la toma de decisiones políticas.

    "Juego Político" también abordará temas relacionados con el Gobierno, el Congreso, los ayuntamientos, las políticas públicas, los procesos electorales y la geopolítica.

    "Venimos a profesionalizar más la conversación sobre la política y el Estado. Creemos firmemente que se puede debatir en un tono fuerte, pero sin dañar reputaciones como deporte y orientar a la sociedad con mayor calidad", expresó Almánzar.

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    Joel Suero y Melvinson Almánzar. (SUMINISTRADA POR JOEL SUERO)

    Más

    • El equipo del programa incluye además al politólogo y analista de temas internacionales Mihail García, quien participará en el análisis de asuntos relacionados con la política exterior y la coyuntura internacional.
    • Suero es periodista egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y ha trabajado en medios de comunicación y áreas de comunicación institucional. Almánzar, también egresado de la UASD, cuenta con más de dos décadas de experiencia en radio, televisión, prensa y comunicación institucional.
    • El estreno de "Juego Político" reúne nuevamente a Suero y Almánzar en un proyecto televisivo, 14 años después de haber coincidido en el programa "Jóvenes Comentan", de Tierra América, canal 42.
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