Nuevo programa "Juego Político" abordará la agenda política nacional e internacional

Joel Suero, Mihail García y y Melvinson Almánzar posan en el set de su nuevo programa "Juego político". ( SUMNISTRADA POR JOEL SUERO )

Los periodistas Joel Suero y Melvinson Almánzar estrenan este lunes 31 de agosto el programa "Juego Político", un espacio dedicado al análisis de los principales temas de la política nacional e internacional.

La propuesta será transmitida los lunes y miércoles, de 9:00 a 10:00 de la noche, por RTVISA 58 para Santo Domingo, XTHOM 145 para Santiago y Canal América para Estados Unidos. También estará disponible en streaming a través de las plataformas de Info24RD, YouMediaRD y Juego Político.

A través de una nota de prensa enviada a Diario Libre, Suero explicó que el programa combinará entrevistas y análisis sobre las decisiones, alianzas y movimientos que inciden en el escenario político. El primer episodio tendrá como invitado a Luisín Jiménez.

El espacio contará con la participación de dirigentes políticos, funcionarios, legisladores, especialistas y estrategas, quienes serán consultados sobre asuntos de la agenda nacional e internacional y sobre los procesos que intervienen en la toma de decisiones políticas.

"Juego Político" también abordará temas relacionados con el Gobierno, el Congreso, los ayuntamientos, las políticas públicas, los procesos electorales y la geopolítica.

"Venimos a profesionalizar más la conversación sobre la política y el Estado. Creemos firmemente que se puede debatir en un tono fuerte, pero sin dañar reputaciones como deporte y orientar a la sociedad con mayor calidad", expresó Almánzar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/01/whatsapp-image-2026-08-31-at-115037-am-48131e69.jpeg Joel Suero y Melvinson Almánzar. (SUMINISTRADA POR JOEL SUERO)

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El equipo del programa incluye además al politólogo y analista de temas internacionales Mihail García , quien participará en el análisis de asuntos relacionados con la política exterior y la coyuntura internacional.

, quien participará en el de asuntos relacionados con la política exterior y la coyuntura internacional. Suero es periodista egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo ( UASD ) y ha trabajado en medios de comunicación y áreas de comunicación institucional. Almánzar , también egresado de la UASD , cuenta con más de dos décadas de experiencia en radio, televisión, prensa y comunicación institucional.

es periodista egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo ( ) y ha trabajado en medios de comunicación y áreas de comunicación institucional. , también egresado de la , cuenta con más de dos décadas de experiencia en radio, televisión, prensa y comunicación institucional. El estreno de "Juego Político" reúne nuevamente a Suero y Almánzar en un proyecto televisivo, 14 años después de haber coincidido en el programa "Jóvenes Comentan", de Tierra América, canal 42.

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