Asesinan a fundador de Camilo Séptimo junto a su esposa embarazada, su hija de 3 años y la doméstica

Jonathan Meléndez, su esposa embarazada y su hija de tres años fueron asesinados en una vivienda de Atizapán de Zaragoza. ( INSTAGRAM )

El músico mexicano Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, conocido artísticamente como "Honas" y uno de los fundadores de la banda Camilo Séptimo, fue asesinado junto a su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora doméstica en una vivienda de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

El hecho ocurrió el lunes 1 de septiembre en una torre residencial del fraccionamiento Grand Viure, en la Zona Esmeralda. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), las cuatro víctimas fueron encontradas dentro del inmueble con las manos atadas y heridas por arma de fuego.

Meléndez tenía 38 años, mientras que su esposa, de 35, tenía cuatro meses de embarazo. La tercera víctima era la hija de ambos, de tres años, y la cuarta una mujer de 21 años que trabajaba en la residencia.

En la vivienda también fue localizado un niño de seis años, hijo de la pareja, quien se encontraba en una de las habitaciones y fue hallado con vida y sin lesiones.

Las autoridades llegaron al lugar luego de recibir una alerta de un amigo de la familia. Los hechos habrían ocurrido entre las 5:30 de la tarde y las 7:40 de la noche.

Dos detenidos

Horas después del hallazgo, las autoridades mexicanas informaron sobre la detención de dos hombres identificados como Diego Sebastián "N" y Gerardo "N", arrestados en Ciudad de México con la colaboración de autoridades federales y capitalinas.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que las primeras investigaciones apuntan a que uno de los detenidos era socio de una de las víctimas y habría utilizado esa relación de confianza para ingresar a la vivienda.

Ambos hombres serán puestos a disposición de las autoridades judiciales mientras continúa la investigación para determinar el móvil del crimen.

Algunos reportes periodísticos han señalado que el asesinato podría estar relacionado con una disputa por un préstamo de 300,000 pesos mexicanos, unos 17,000 dólares. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por la Fiscalía.

Originario de Ciudad de México, Jonathan Samuel Meléndez Ochoa fue uno de los fundadores de Camilo Séptimo, agrupación creada en 2013 junto al guitarrista Erik Vázquez. Posteriormente se incorporó Manuel "Coe" Mendoza como vocalista y bajista.

Conocido como "Honas", Meléndez participó en la construcción del sonido de la banda desde los teclados y sintetizadores, además de desempeñarse como compositor y trabajar en labores de producción, grabación, mezcla y masterización.

Camilo Séptimo se consolidó como una de las agrupaciones de referencia de la escena alternativa mexicana con canciones como "No confíes en mí", "Miénteme", "Vicio", "Inevitable" y "No te puedo olvidar".

La banda se presentó en importantes escenarios de México, entre ellos el Auditorio Nacional, el Palacio de los Deportes y el Teatro Metropólitan, además de participar en festivales como Vive Latino, Pa´l Norte y Tecate Coordenada.

Meléndez permanecía activo con la agrupación. En mayo de este año, Camilo Séptimo lanzó Mapas II, producción en la que figura como compositor y productor.

El grupo también tenía una gira en marcha, con presentaciones programadas en ciudades mexicanas como Ciudad Juárez, Pachuca, León y Tijuana.