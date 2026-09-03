Robo de criptomonedas, una nueva pista en el asesinato de Jonathan Meléndez y su familia

Las autoridades del caso Jonathan Meléndez investigan un posible móvil económico, y otra versión apunta a un intento de obtener criptomonedas. ( CEDIDA )

La investigación por el asesinato del músico mexicano Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, conocido como "Honas" y tecladista y fundador de la banda Camilo Séptimo, tomó un nuevo giro este jueves con la aparición de información sobre el posible móvil del crimen.

Meléndez, de 38 años, fue asesinado el uno de septiembre junto a su esposa, Ana Paula Barragán, embarazada de cuatro meses; su hija de tres años y una trabajadora doméstica de 21 años, en una vivienda del fraccionamiento Grand Viure, en la Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Un hijo de seis años de la pareja sobrevivió al ataque y fue localizado dentro del inmueble sin lesiones. Las autoridades también reportaron la muerte del perro de la familia. Los primeros datos establecieron que las víctimas fueron sometidas y que los hechos ocurrieron entre las 5:30 de la tarde y las 7:40 de la noche.

Dos detenidos y una relación de confianza

Por el multihomicidio fueron detenidos dos hombres identificados como Diego Sebastián "N" y Gerardo "N", en un operativo en el que participaron autoridades del Estado de México, Ciudad de México y el Gobierno federal.

La primera versión sobre el posible móvil apuntaba a un conflicto económico entre Meléndez y su socio. Reportes periodísticos señalaban una disputa relacionada con un préstamo de aproximadamente 300,000 pesos mexicanos, equivalente a unos 17,000 dólares. Esa versión, sin embargo, no había sido confirmada oficialmente por la Fiscalía cuando fue publicada la primera información sobre el caso. Este jueves surgió una nueva línea de investigación que cambia el foco del supuesto adeudo. Según información atribuida a las indagatorias, Diego Sebastián habría declarado posteriormente que acudió a la vivienda para exigirle a Meléndez dinero en dólares y el acceso a una cantidad cercana a 30 millones de pesos en criptomonedas. La información difundida sobre el caso señala que el detenido habría cambiado su primera versión sobre el motivo del crimen. El robo de criptomonedas y dinero físico es ahora una de las principales líneas que se siguen en la investigación. No obstante, el monto de 30 millones de pesos y todos los detalles sobre el supuesto contenido del dispositivo deben manejarse como parte de las indagatorias y no como hechos judicialmente establecidos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, informó inicialmente que uno de los detenidos pertenecía al círculo cercano de una de las víctimas y que habría aprovechado esa relación de confianza para ingresar al inmueble.

Ese hombre es Diego Sebastián "N", identificado como socio de Meléndez. De acuerdo con las autoridades, la relación entre ambos habría facilitado el acceso a la residencia sin que se registraran señales de ingreso forzado.

Gerardo "N" también fue detenido y es investigado por su probable participación en el crimen. La Fiscalía deberá establecer el grado de intervención de cada uno y si hubo otras personas involucradas.

Ambos deben ser considerados presuntos responsables mientras avanza el proceso judicial y no exista una sentencia en su contra.

Las últimas horas de Jonathan Meléndez

Las autoridades sitúan el ataque durante la tarde del 1 de septiembre en el apartamento de la familia. Cuando los agentes llegaron al inmueble encontraron a cuatro personas sin vida: Meléndez, su esposa, su hija y la trabajadora doméstica.

El menor de seis años fue localizado con vida en una de las habitaciones.

La alerta que permitió descubrir el crimen se produjo después de que un amigo de la familia acudiera a las autoridades ante la falta de comunicación con el músico.

La investigación continúa ahora enfocada en reconstruir cómo se produjo el ingreso al inmueble, cuál fue la participación de cada uno de los detenidos y, especialmente, qué buscaban obtener los agresores.

Trayectoria con Camilo Séptimo

El crimen ha causado conmoción en la escena musical mexicana. Meléndez fue uno de los fundadores de Camilo Séptimo, agrupación que comenzó su trayectoria en 2013 y que se convirtió en uno de los nombres destacados del circuito alternativo mexicano.

Aunque dentro del grupo se desempeñaba principalmente como tecladista y trabajaba con sintetizadores, también participaba como compositor y en labores de producción, grabación, mezcla y masterización.

La banda se presentó en escenarios como el Auditorio Nacional, el Palacio de los Deportes y el Teatro Metropólitan, además de participar en festivales como Vive Latino y Pa'l Norte. En mayo de 2026 lanzó "Mapas II", producción en la que Meléndez figura como compositor y productor.

Camilo Séptimo también tenía una gira programada por varias ciudades mexicanas, entre ellas Ciudad Juárez, Pachuca, León y Tijuana, cuando ocurrió el asesinato.

La Fiscalía del Estado de México mantiene abierta la investigación mientras los dos detenidos quedan a disposición de las autoridades judiciales.