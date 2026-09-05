VIDEO | Así fue la presentación de la dominicana en Miss Mundo 2026

Foto de Joheirry Mola, representante dominicana en el Miss Mundo 2026, durante su presentación. ( CAPTURA DE VIDEO: YOUTUBE / MISS WORLD )

La representante de República Dominicana, Joheirry Mola, hizo su esperada presentación este sábado en la gran final de Miss World 2026, certamen que se celebra en Nha Trang, Vietnam, en su edición número 75.

Mola llega a esta etapa con un importante logro bajo el brazo: aseguró su clasificación al Top 40 tras ganar el desafío Top Model de Américas y el Caribe, convirtiéndose en una de las dominicanas con mayores expectativas en la competencia.

Durante su participación en la gala, la dominicana mostró seguridad, elegancia y desenvoltura sobre el escenario, mientras busca avanzar a las siguientes etapas y acercarse a la corona que actualmente ostenta la tailandesa Opal Suchata Chuangsri.

La competencia reúne a 111 candidatas de diferentes países y territorios, quienes han participado durante varias semanas en retos de talento, deportes, multimedia, entrevistas y proyectos sociales.

Para República Dominicana, la expectativa es especialmente alta, ya que Mola busca convertirse en la segunda dominicana en conquistar la corona de Miss World.

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La gran final se desarrolla este sábado en la Plaza 2 de Abril, en Nha Trang, Vietnam, donde se conocerá a la nueva reina mundial de belleza.