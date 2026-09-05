Daddy Yankee enfrenta nuevo revés judicial en disputa por bienes con Mireddys González

El cantante Daddy Yankee, en una fotografía de archivo. ( EFE/ THAIS LLORCA )

El proceso legal entre el cantante puertorriqueño Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido mundialmente como Daddy Yankee, y su exesposa, Mireddys González, suma un nuevo capítulo luego de que el Tribunal de Carolina rechazara una solicitud presentada por el artista para consolidar los casos relacionados con la división de los bienes acumulados durante su matrimonio.

Según informó la periodista Sylvia Hernández, el juez Ismael Álvarez Burgos determinó que, por el momento, no existen elementos suficientes que justifiquen unir los procedimientos judiciales en un solo caso.

La determinación se produjo tras evaluar el expediente y los planteamientos presentados por ambas partes. En su resolución, el magistrado sostuvo que no identificó cuestiones comunes de hecho o de derecho que hicieran procedente la consolidación solicitada por Ayala.

"Luego de examinar el expediente y las posiciones de ambas partes, el Tribunal determina que en estos momentos no existen cuestiones comunes de hechos o de derecho que justifiquen la consolidación solicitada", señaló el juez.

La decisión representa un nuevo revés para el intérprete de éxitos del reguetón, quien busca concretar la división y liquidación de la comunidad de bienes post gananciales que mantiene con González tras el fin de su matrimonio.

El más reciente dictamen ocurre además después de que el Tribunal Supremo denegara recursos relacionados con los litigios sobre los bienes comunes de la expareja.

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De esta manera, la disputa judicial continúa su curso por vías separadas, mientras Ayala intenta avanzar en el proceso para determinar cómo serán divididos y liquidados los bienes que forman parte de la comunidad post ganancial .

continúa su curso por vías separadas, mientras Ayala intenta avanzar en el proceso para determinar cómo serán los bienes que forman parte de la . El caso mantiene bajo escrutinio la situación patrimonial de una de las figuras más importantes de la música urbana puertorriqueña, en medio de un prolongado proceso legal entre el artista y quien fuera su esposa y colaboradora durante buena parte de su trayectoria profesional.