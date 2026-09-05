Captura del video en la que clasificó la dominicana Joheirry Mola avanza al Top 20 de Miss Mundo 2026 ( YOUTUBE )

La dominicana Joheirry Mola continúa avanzando en Miss World 2026 tras lograr su clasificación al Top 20 durante la gran final del certamen, que reúne a 111 candidatas en Vietnam.

Mola llegó a esta etapa con el impulso de haber conseguido previamente su pase al Top 40, luego de ganar el desafío Top Model de Américas y el Caribe.

Durante su presentación en el escenario, la representante dominicana mostró seguridad, elegancia y desenvoltura, logrando avanzar una etapa más en su camino hacia la corona.

La competencia se celebra este sábado en Nha Trang, Vietnam, donde las participantes buscan suceder a la actual Miss World, la tailandesa Opal Suchata Chuangsri.

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Con su clasificación al Top 20, Mola mantiene vivo el sueño de República Dominicana de conquistar por segunda ocasión la corona de Miss World.

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