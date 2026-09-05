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Miss Mundo 2026
Miss Mundo 2026

La dominicana Joheirry Mola avanza al Top 20 de Miss Mundo 2026

La representante de República Dominicana continúa en competencia por la corona en la gran final celebrada en Vietnam

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    La dominicana Joheirry Mola avanza al Top 20 de Miss Mundo 2026
    Captura del video en la que clasificó la dominicana Joheirry Mola avanza al Top 20 de Miss Mundo 2026 (YOUTUBE)

    La dominicana Joheirry Mola continúa avanzando en Miss World 2026 tras lograr su clasificación al Top 20 durante la gran final del certamen, que reúne a 111 candidatas en Vietnam.

    Mola llegó a esta etapa con el impulso de haber conseguido previamente su pase al Top 40, luego de ganar el desafío Top Model de Américas y el Caribe.

    Durante su presentación en el escenario, la representante dominicana mostró seguridad, elegancia y desenvoltura, logrando avanzar una etapa más en su camino hacia la corona.

    La competencia se celebra este sábado en Nha Trang, Vietnam, donde las participantes buscan suceder a la actual Miss World, la tailandesa Opal Suchata Chuangsri.

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    • Con su clasificación al Top 20, Mola mantiene vivo el sueño de República Dominicana de conquistar por segunda ocasión la corona de Miss World.
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