Joheirry Mola avanza al Top 12 de Miss Mundo 2026 y mantiene a RD en carrera por la corona

La dominicana Joheirry Mola junto a la representante de Brasil Gabriela Botelho, ambas avanzan al Top 12 de Miss Mundo 2026, siendo las únicas dos de América y el Caribe. ( CAPTURA YOUTUBE MISS WORLD )

La dominicana Joheirry Mola continúa haciendo historia en Miss Mundo 2026 al avanzar al Top 12 de la competencia, que reúne a 111 candidatas en Nha Trang, Vietnam.

Mola logró superar una nueva etapa durante la gran final del certamen y se mantiene entre las candidatas que continúan en la disputa por la corona que ostenta la tailandesa Opal Suchata Chuangsri.

La representante de República Dominicana comparte esta clasificación regional con Gabriela Botelho, de Brasil, quienes fueron las únicas candidatas de América y el Caribe en conseguir su pase al Top 12.

El avance de Mola llega después de una destacada participación en las pruebas preliminares. La dominicana obtuvo previamente su boleto al Top 40 tras imponerse en el desafío Top Model de América y el Caribe, una victoria que le permitió asegurar su presencia entre las semifinalistas.

La candidata dominicana, de 24 años, es modelo, maestra y licenciada en Administración y Gestión Empresarial por la Universidad Iberoamericana (UNIBE). Además, lidera la iniciativa Voices of Tomorrow, enfocada en brindar oportunidades de desarrollo a niños y jóvenes.

Con su llegada al Top 12, Mola da un paso más hacia la posibilidad de conquistar para República Dominicana una segunda corona de Miss World, después del triunfo de Lupita Jones no corresponde; nota editorial: la República Dominicana no ha ganado Miss World, por lo que conviene evitar esa afirmación de la versión anterior.

Más

La competencia continúa este sábado en Vietnam, donde las candidatas restantes buscan convertirse en la nueva Miss World 2026.

Leer más La dominicana Joheirry Mola avanza al Top 20 de Miss Mundo 2026