Una noche de desenfreno y música electrónica deja 14 hospitalizados en concierto de The Chainsmokers

Presentación de The Chainsmokers en el festival Lollapalooza. ( PUBLICADA EN INSTAGRAM DE THE CHAINSMOKERS )

Catorce personas fueron trasladadas a hospitales durante un concierto de The Chainsmokers celebrado en San José, California, después de que los servicios de emergencia recibieran múltiples llamadas para atender a asistentes con problemas de salud.

El incidente ocurrió la noche del viernes 4 de septiembre en Discovery Meadow, un parque al aire libre situado en el centro de San José, donde el dúo de música electrónica integrado por Alex Pall y Drew Taggart ofrecía una presentación.

El Departamento de Bomberos de San José informó que recibió los primeros reportes alrededor de las 8:22 de la noche y, ante la cantidad de personas que necesitaban asistencia, solicitó un operativo especial de ambulancias, dos unidades adicionales de soporte vital avanzado y un jefe de batallón para coordinar la respuesta.

En total, 14 ambulancias acudieron al lugar y 14 pacientes fueron trasladados a hospitales de la zona.

Inicialmente se había informado de al menos diez hospitalizados, pero posteriormente los bomberos elevaron la cifra oficial a 14. Algunas personas también recibieron atención médica dentro del propio recinto.

¿Qué les ocurrió?

Hasta ahora no existe una explicación única para todas las hospitalizaciones.

La Policía de San José informó que entre las emergencias atendidas había casos de "posible intoxicación por alcohol y problemas relacionados con drogas". Las autoridades, sin embargo, no han dicho que esas fueran las causas de los 14 ingresos ni han identificado públicamente qué sustancias pudieron estar involucradas.

Tampoco se han divulgado las edades, identidades o condiciones médicas de las personas hospitalizadas.

Al menos diez de los traslados ocurrieron durante los últimos 30 minutos de la presentación, según fuentes policiales citadas por ABC7.

El concierto había comenzado alrededor de las 5:00 de la tarde. Los equipos de emergencia terminaron sus labores cerca de las 10:34 de la noche, después de que todos los pacientes que requerían traslado fueran llevados a centros médicos.

No se reportaron fallecidos ni arrestos relacionados con estas emergencias médicas.

The Chainsmokers no se había pronunciado públicamente sobre lo ocurrido hasta este domingo. El dúo continuó posteriormente con su agenda y actuó el sábado 5 de septiembre en el Encore Beach Club de Las Vegas.

Segundo incidente en menos de un mes

El episodio de San José ocurre pocas semanas después de otro incidente registrado durante un evento en el que también actuaron The Chainsmokers.

El 9 de agosto, nueve personas resultaron heridas durante una actividad del festival Splash House en el Palm Springs Air Museum, también en California, luego de que una disputa terminara con botellas lanzadas hacia la multitud.

Siete de los lesionados fueron trasladados a un hospital y dos recibieron atención en el lugar. La Policía informó que algunas de las víctimas sufrieron heridas provocadas por cristales rotos.

En aquel caso, las autoridades posteriormente arrestaron a un hombre de 35 años bajo sospecha de varios cargos de agresión con un arma mortal.

Los dos acontecimientos no han sido relacionados entre sí por las autoridades.

The Chainsmokers alcanzó fama internacional a partir de 2014 y posteriormente consiguió éxitos como "Closer", "Something Just Like This" y "Don't Let Me Down".

En el caso del concierto de San José, las investigaciones se mantienen centradas en determinar qué provocó las distintas emergencias médicas y si existió algún factor común entre las personas que terminaron hospitalizadas.