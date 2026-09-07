Por 100 millones de dólares, concursante demanda a "Survivor" tras perder pierna durante rodaje en RD

"Survivor Grecia", demandado por Stavros Floros, tras accidente en República Dominicana. ( YOUTUBE / SURVIVOR GREECE )

Stavros Floros, exparticipante de "Survivor Grecia", presentó una demanda contra los productores del reality en la que reclama más de 100 millones de dólares por daños y perjuicios, tras sufrir un accidente durante las grabaciones del programa en República Dominicana que provocó la amputación de parte de una de sus piernas.

De acuerdo con documentos judiciales citados por TMZ, Floros responsabiliza a la producción por las condiciones en las que se desarrolló una de las pruebas del programa, en la que los concursantes debían realizar pesca submarina en aguas abiertas.

El accidente ocurrió cerca de Isla Saona, cuando el joven, de 22 años, fue alcanzado por la hélice de una lancha motora mientras se encontraba en el agua.

Según la demanda, los productores habrían seleccionado para la prueba una zona en la que se registraba tránsito de embarcaciones turísticas. Floros sostiene que no había embarcaciones de seguridad, áreas protegidas ni señalización suficiente para advertir a los conductores sobre la presencia de los participantes.

El exparticipante también afirma que ya se habían registrado incidentes y muertes antes de la jornada en la que resultó herido.

El impacto de la lancha y las lesiones

Según el relato incorporado al proceso judicial, Floros se encontraba en el agua junto a otros participantes cuando una embarcación se aproximó. Uno de sus compañeros habría advertido la presencia de la lancha mediante un grito.

El aviso permitió que Floros se sumergiera durante unos segundos, una acción que, según su versión, evitó que la embarcación lo golpeara directamente en la cabeza. Sin embargo, la hélice terminó impactándolo y provocándole heridas que derivaron en la pérdida de parte de una pierna.

Tras el accidente, fue trasladado para recibir atención médica y posteriormente ingresó en una clínica de Miami, donde permaneció 61 días y fue sometido a múltiples cirugías.

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Floros sostiene que un hombre que se encontraba en la embarcación le practicó un torniquete y que esa intervención contribuyó a mantenerlo con vida antes de recibir atención médica especializada.

La versión sobre las medidas de seguridad

La demanda sostiene que la producción no implementó medidas suficientes para evitar que una embarcación ingresara al área donde los participantes realizaban la prueba.

Sin embargo, la versión planteada en el proceso también enfrenta elementos que comenzaron a circular en medios griegos después del accidente.

Entre ellos figura una fotografía tomada poco después del choque en la que Floros aparece recibiendo primeros auxilios y con una boya amarilla. La imagen fue difundida como evidencia de que los participantes contaban con al menos parte del equipo utilizado para señalizar su presencia en el agua.

Uno de sus compañeros también habría señalado que Floros recibió una advertencia antes de que la lancha llegara hasta su posición.

Estos elementos podrían formar parte de la discusión sobre las condiciones de seguridad que existían durante la prueba y sobre la responsabilidad de la producción en el accidente.

Reclama más de US$100 millones

Floros reclama en su demanda más de 100 millones de dólares por los daños que atribuye al accidente ocurrido durante las grabaciones de "Survivor Grecia" en territorio dominicano.

El caso plantea ahora una disputa sobre las condiciones bajo las cuales se realizó la competencia en aguas abiertas, las medidas adoptadas por la producción para separar a los participantes del tránsito marítimo y la responsabilidad de los productores frente a las lesiones sufridas por el concursante.

La demanda deberá avanzar en los tribunales correspondientes mientras las partes presentan sus argumentos y evidencias sobre lo ocurrido durante aquella jornada de grabación en República Dominicana.