La brasileña Gabriela Botelho celebra triunfo de Joheirry Mola en Miss Mundo: "Estoy tan orgullosa"

La dominicana Joheirry Mola junto a la representante de Brasil Gabriela Botelho, ambas avanzan al Top 12 de Miss Mundo 2026, siendo las únicas dos de América y el Caribe. () ( CAPTURA YOUTUBE MISS WORLD )

La brasileña Gabriela Botelho, la otra candidata de América que logró avanzar al Top 12 de Miss Mundo, reaccionó con emoción al triunfo de la dominicana Joheirry Mola, a quien dedicó un mensaje cargado de cariño, admiración y respaldo tras la coronación.

Botelho, quien protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche al reaccionar eufóricamente cuando se anunció que Mola era la nueva Miss Mundo, volvió a dejar clara su alegría por la victoria de la representante de República Dominicana.

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"Felicitaciones una vez más, mi amor. Eres increíble. Tu corazón es increíble. Tu amistad es increíble", expresó Botelho al dirigirse directamente a Mola.

La brasileña aseguró que seguirá acompañando a la dominicana durante su reinado y destacó que considera que la corona está en manos de una mujer que la merece.

"Siempre estaré aquí, animándote, apoyándote y celebrando cada paso de tu camino. República Dominicana te merece. Tú mereces esto", manifestó.

En su mensaje, Botelho también hizo referencia a las dudas y cuestionamientos que pudieron rodear el resultado, dejando claro su respaldo a Mola: "Mereces no ser cuestionada nunca, ni en tu país ni en ninguna parte del mundo. Porque te ganaste este momento".

La brasileña, quien fue la otra representante de América que avanzó al Top 12 y posteriormente recibió el título de Miss Mundo América, también dedicó palabras de agradecimiento a la organización de su país y a las personas que la acompañaron durante su preparación y participación en el certamen.

"Estoy muy orgullosa", afirmó al referirse a Mola y a la histórica victoria dominicana.

Finalmente, Botelho dedicó unas palabras a Brasil y celebró el título continental obtenido tras su participación en la competencia.

"Fue el mayor honor de mi vida subir a ese escenario llevando esta banda. Ahora somos la reina de las Américas", manifestó, acompañando sus palabras con los emojis de una corona y del mundo.

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El mensaje de Gabriela Botelho refuerza la imagen de compañerismo que mostró durante la noche de coronación, especialmente por la manera en que celebró públicamente el triunfo de Joheirry Mola .

refuerza la imagen de compañerismo que mostró durante la noche de coronación, especialmente por la manera en que celebró públicamente el triunfo de . Ambas fueron las representantes del continente americano que llegaron al Top 12, con la dominicana conquistando finalmente la corona de Miss Mundo y la brasileña quedándose con el reconocimiento de Miss Mundo América.