Influencer muere en Tailandia tras someterse a procedimiento para el agrandamiento de su zona íntima

Igho "Tiny" Ubiribo, influencer y empresario británico de origen nigeriano, murió a los 43 años tras someterse a un procedimiento con ácido hialurónico para aumentar el tamaño de su zona íntima. ( FOTOGRAFÍA TOMADA DE LA CUENTA DE INSTAGRAM DE DANISIMBAALLEN )

El Ministerio de Salud de Tailandia investiga una clínica de Bangkok después de que una investigación forense británica determinara que el influencer Igho "Tiny" Ubiribo murió tras recibir una inyección de ácido hialurónico para aumentar el tamaño de su pene.

Ubiribo, empresario británico de origen nigeriano de 43 años y con unos 185,000 seguidores en Instagram, murió el 6 de marzo, horas después del procedimiento. El caso volvió a cobrar actualidad después de que las autoridades tailandesas ordenaran inspeccionar el establecimiento donde fue atendido.

Funcionarios del Departamento de Apoyo a los Servicios de Salud acudieron el 7 de septiembre a la clínica, ubicada en el distrito Pathum Wan, para revisar sus condiciones de funcionamiento, recopilar evidencias y determinar si cumplía con los estándares sanitarios exigidos.

Las autoridades también investigan si el establecimiento dispone de las licencias correspondientes y si el médico que realizó el procedimiento actuó conforme a las normas profesionales. El caso será evaluado además por las autoridades médicas competentes.

Según el Ministerio de Salud tailandés, Ubiribo recibió el 5 de marzo una aplicación de relleno para aumentar el tamaño del pene. Posteriormente acudió a recibir un masaje, comenzó a sentir dolor en el pecho y perdió el conocimiento.

Fue trasladado a un hospital privado de la zona de Sukhumvit, donde los médicos sospecharon una embolia pulmonar y se preparaban para realizarle una angiografía por tomografía computarizada. Antes del examen perdió el pulso.

El equipo médico intentó reanimarlo durante más de 100 minutos, pero finalmente fue declarado muerto en la madrugada del 6 de marzo.

Procedimientos similares

Un tribunal forense de Londres determinó posteriormente que la muerte fue consecuencia de una embolia pulmonar provocada por el ácido hialurónico utilizado durante el procedimiento. Ubiribo había recibido aproximadamente 40 mililitros del producto junto con lidocaína.

La clínica aseguró a los investigadores que Ubiribo era paciente del establecimiento desde 2024 y que anteriormente se había sometido allí a otros cuatro procedimientos similares.

Según la versión proporcionada por el centro médico a las autoridades, para la quinta intervención el doctor había recomendado dividir la aplicación en dos sesiones, pero Ubiribo habría solicitado recibir los 40 mililitros en una sola ocasión.

El establecimiento sostuvo además que el paciente firmó formularios de consentimiento antes de cada tratamiento, recibió instrucciones posteriores y no había reportado complicaciones durante los procedimientos anteriores. Estas afirmaciones forman parte de la versión de la clínica y están siendo examinadas por las autoridades.

El ministro de Salud Pública tailandés, Pattana Promphat, ordenó la investigación al considerar que el caso podría afectar la confianza en los servicios médicos del país.

Tailandia es uno de los principales destinos internacionales para el turismo médico y recibe cada año extranjeros que viajan para someterse a tratamientos de salud y procedimientos estéticos, por lo que el caso ha reabierto el debate sobre los controles y estándares aplicados a estas intervenciones.

Hasta ahora, las autoridades no han anunciado cargos contra la clínica ni han concluido que haya existido negligencia médica. La investigación permanece abierta.