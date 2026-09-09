"Te extraño": Dascha Polanco dedica emotivo mensaje de cumpleaños a su novio, fallecido en 2022

Un collage con foto de archivo con la actriz Dasha Polanco posa para una publicación de una revista estadounidense y otro del productor Xtassy publicada en 2019. ( ARCHIVO AP / INSTAGRAM @XTASSY )

La actriz dominicana Dascha Polanco recordó con un emotivo mensaje a su pareja, el productor dominicano Juan Abreu, conocido en el mundo artístico como Xtassy, en el día en que habría celebrado su cumpleaños.

A través de una publicación en sus redes sociales, la protagonista de Orange Is the New Black expresó cuánto extraña al productor, quien falleció en 2022, y le dedicó unas palabras cargadas de nostalgia.

"Feliz cumpleaños, HBD. Cantaré a los cielos esperando que al menos guiñes desde las nubes. Sé que lo sabes y lo ves todo. Te extraño", escribió la actriz.

Polanco también recordó las cualidades de Abreu y la huella que dejó en su vida: "Mi caballero, dulce, inteligente. Tu amor fuera de serie. Siempre te recordaré. Siempre aquí".

La publicación llega cuatro años después del fallecimiento del productor, una pérdida que en su momento provocó una profunda reacción de la actriz, quien pidió respeto para ella y para la familia mientras procesaban el dolor.

"Estoy destrozada. No tengo palabras en este momento", expresó Polanco tras conocer la muerte de Abreu. En aquella ocasión, también pidió paciencia a quienes buscaban conocer detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento, que no habían sido reveladas públicamente.

Abreu, conocido artísticamente como Xtassy, tuvo una destacada trayectoria como productor dentro de la música urbana y fue integrante del dúo A&X, junto al productor y cantante dominicano Alcover. Ambos participaron en importantes producciones de artistas como Don Omar.

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En 2022, la Academia Latina de la Grabación también lamentó públicamente su fallecimiento y extendió sus condolencias a sus familiares y al género urbano .

también lamentó públicamente su y extendió sus condolencias a sus familiares y al . Polanco y Abreu mantuvieron gran parte de su relación alejada de las redes sociales y acostumbraban viajar a República Dominicana para compartir en familia. Tras su muerte, la actriz hizo referencia especialmente al impacto de la pérdida en sus hijos.