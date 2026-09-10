Cuál es el estado de salud de Marcos Yaroide tras sufrir emergencia

El cantante y pastor Marcos Yaroide en una imagen de archivo. ( INSTAGRAM / @MARCOSYAROIDE )

El pastor y cantante dominicano Marcos Yaroide reveló que fue sometido a una intervención quirúrgica de emergencia luego de sufrir un desprendimiento de retina en su ojo derecho, situación que lo mantiene actualmente en un proceso de recuperación.

El artista compartió la información con sus seguidores a través de sus redes sociales, acompañando el mensaje con una fotografía tomada desde una clínica, en la que aparece con un parche sobre el ojo intervenido.

Con un mensaje marcado por la fe y el agradecimiento, Yaroide explicó que la operación se realizó hace algunos días y aseguró que, gracias a Dios, a las oraciones de sus seguidores y al trabajo de sus médicos, el procedimiento resultó satisfactorio.

"Hace unos días tuve que ser intervenido quirúrgicamente de emergencia debido a un desprendimiento de retina en mi ojo derecho. Gracias a Dios, a sus oraciones y a mis doctores, todo salió perfectamente bien", manifestó el intérprete.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/10/el-principe-harry-y-meghan-duquesa-de-sussex-de-gran-bretana-en-la-larga-caminata-en-el-castillo-de-7-2ff561c8.jpg La publicación de Marcos Yaroide publicada en su Instagram desde una clínica. (@)

El cantante señaló que todavía necesita completar algunos días de recuperación antes de retomar plenamente sus actividades, pero aprovechó la ocasión para adelantar una noticia que sus seguidores esperaban con entusiasmo: el lanzamiento de su próximo álbum, "Mil Razones Pa´ Canta´".

"Solo me resta un poco más de tiempo de recuperación y, en pocos días, Dios mediante, ¡tenemos álbum nuevo!", expresó Yaroide, quien cerró su publicación agradeciendo el respaldo constante de quienes lo acompañan en su trayectoria artística y ministerial.

La publicación generó numerosas muestras de solidaridad y afecto por parte de amigos, colegas y seguidores. La cantante Ross María le expresó: "Mi pastor, un proceso más para testificar de su Gracia y Gloria", mientras que Martha Heredia le escribió: "Con Dios siempre pastor".

A estos mensajes se sumó el reconocido artista cristiano Redimi2, quien le deseó una pronta recuperación.

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El episodio de salud llega en un momento importante para la carrera de Yaroide, quien se dispone a presentar una nueva producción discográfica.

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