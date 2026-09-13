Cardi B se da una vuelta por Santiago de los Caballeros

La rapera de origen dominicano Cardi B hizo una parada en Santiago de los Caballeros, donde se dio una vuelta por el Monumento. ( EFE )

La rapera estadounidense de origen dominicano Cardi B se encuentra de visita nuevamente en República Dominicana y en esta ocasión ha sido vista disfrutando de Santiago de los Caballeros.

Durante su recorrido por la Ciudad Corazón, la intérprete de "Bodak Yellow" aprovechó para visitar algunos restaurantes de la ciudad, entre los que mencionó Campuno y Mr. Grilled, y compartió algunos de los platos típicos, como muestra de su conexión y amor por el país.

La también compositora mostró un poco de la ciudad dejando ver el Monumento a los Héroes de la Restauración, el símbolo de Santiago, y también disfrutó de una cerveza Presidente para refrescarse.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/14/whatsapp-image-2026-09-13-at-102339-pm-3abc1424.jpeg La artista disfrutando de una cerveza. (CAPTURA DE INSTAGRAM @IAMCARDIB) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/14/whatsapp-image-2026-09-13-at-102349-pm-8cbbc9e1.jpeg Cardi B disfrutando de la gastronomía local. (CAPTURA DE PANTALLA INSTAGRAM @IAMCARDIB) ‹ >

Se desconoce si viene nuevamente a visitar a sus familiares o tiene algún proyecto en carpeta por realizar.

La nueva visita de Cardi B ocurre pocas semanas después de que la artista volviera a llamar la atención por sus constantes referencias a República Dominicana.

De vacaciones familiares y nuevos proyectos

Belcalis Almánzar, nombre de pila de la artista y madre de cuatro hijos fruto de su matrimonio con el rapero Offset, ha tenido una presencia constante en el 'patio' este 2026, especialmente durante el verano.

En julio pasado, la rapera de 33 años compartió imágenes de sus hijos mayores Kulture Kiari y Wave Set,disfrutando del campo dominicano, específicamente en Castañuelas, comunidad de donde es oriunda su abuela paterna.

En esa ocasión, destacó la experiencia de que los niños conocieran un entorno diferente a los tradicionales parques de atracciones en Estados Unidos. "No todo es Disney", dijo.

Días después, Cardi B volvió a hacer un guiño a sus raíces dominicanas al publicar un video en el que lucía un bikini inspirado en la bandera tricolor en el lanzamiento de su nuevo sencillo y videoclip "AH HA".

La publicación generó comentarios entre sus seguidores, entre positivos de destacar la cultura dominicana, y negativos de que si ofendió los símbolos patrios al usar la bandera de inspiración para un bikini.

Cardi es hija de padre dominicano y madre trinitense. A lo largo de su carrera ha incorporado referencias a República Dominicana en sus publicaciones, declaraciones y apariciones públicas, mientras que en distintas ocasiones ha compartido momentos de sus visitas al país.