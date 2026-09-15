El actor Julián Gil y la presentadora de televisión Valeria Marín se casan nuevamente en Las Vegas

El actor Julián Gil y la presentadora de televisión Valeria Marín. ( FOTO: @18BPHOTOGRAPHY )

Julián Gil y Valeria Marín volvieron a vestirse de novios para celebrar el cumpleaños de la periodista con una particular ceremonia en Las Vegas. La pareja decidió darse nuevamente el "sí", esta vez en un "drive thru", como una forma de sumar otro recuerdo a su historia juntos.

La idea surgió de manera espontánea. Según contó Gil en sus redes sociales, al preguntarle a Valeria qué quería como regalo de cumpleaños y recibir como respuesta "lo que sea", el actor propuso: "¿Y si nos casamos otra vez?". La ocurrencia terminó convirtiéndose en una nueva celebración de su relación.

Gil recordó con humor que ya habían celebrado su matrimonio rodeados de familiares, amigos y hasta Batman, pero aseguró que disfrutaron tanto aquella ocasión que decidieron repetirla.

Más allá de la ceremonia, el actor aprovechó la fecha para dedicarle un mensaje a su esposa y destacar la complicidad que comparten.

"Gracias por estar siempre, por ser mi compañera, mi cómplice y, sobre todo, por seguir diciendo que sí a todas nuestras locuras", escribió.

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Julián también dejó claro que el verdadero motivo de la celebración era el cumpleaños de Valeria y no la boda en sí.

En su mensaje, reafirmó el compromiso que mantiene con ella: "Te elegiría una y mil veces. Me casaría contigo una y mil veces".

La pareja cerró la celebración con el característico sentido del humor que ha acompañado su relación. Gil incluso bromeó con convertir sus bodas en una especie de "gira mundial" y aseguró que, si mantienen la tradición, el próximo cumpleaños de Valeria podría traer consigo otro "sí, acepto".

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