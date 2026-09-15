Maluma da la bienvenida a su segundo hijo, Orión

El cantante colombiano Maluma y su pareja, Susana Gómez, vuelven a celebrar la llegada de un nuevo integrante a la familia. El artista anunció este martes el nacimiento de su segundo hijo, un niño al que llamaron Orión Londoño Gómez.

"Orión Londoño Gómez. 14/09/26", escribió el urbano en Instagram junto a una emotiva fotografía en blanco y negro. En la imagen, Maluma aparece abrazando a Gómez mientras sostiene con evidente emoción al recién nacido.

La pareja, que mantiene una relación desde 2020, se convirtió en padres por primera vez en 2024 con el nacimiento de su hija París. En aquel momento, el cantante compartió con sus seguidores varios momentos de sus primeros días como padre y expresó la felicidad que significaba para él esta nueva etapa.

"Mis primeros 15 días como Papá, esto es lo mejor que he vivido en mi Vida", escribió entonces junto a un carrusel de fotografías familiares.

Una familia que crece

El anuncio del segundo embarazo llegó el pasado 10 de mayo, Día de las Madres. Maluma sorprendió a sus seguidores con una fotografía en la que aparece junto a su hija París, ambos besando la barriga de Susana Gómez.

Meses después, durante una entrevista con Billboard realizada en su finca en Medellín, el artista reveló que el bebé sería un niño y contó que la pareja había decidido mantener la noticia en privado durante los primeros cinco meses del embarazo.

"Como que me parecía bonito disfrutarme una gran parte del embarazo sin tener que pensar en otras cosas. Simplemente estar en el hogar, como pareja, y gozármelo", explicó el cantante.

Con la llegada de su segundo hijo, Maluma también expresó la ilusión que le producía convertirse nuevamente en padre, esta vez de un niño. "Y ahorita con este bebé, y más sabiendo que es niño, ¡yo ando en una felicidad!", comentó.

La llegada de Orión se suma a un momento de gran actividad profesional para el artista. En mayo, Maluma lanzó Loco X Volver, su séptimo álbum de estudio, mientras continúa preparando una nueva etapa de su carrera internacional.

El colombiano tiene previsto emprender una gira mundial durante 2027 y 2028, la primera desde el exitoso Don Juan Tour, que recorrió distintos escenarios entre 2023 y 2024.

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