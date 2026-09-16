Fallece la actriz y presentadora dominicana Elizabeth Ruiz tras batallar contra el cáncer

La actriz y presentadora dominicana Elizabeth Ruiz “La Colorá” falleció este miércoles luego de librar una batalla contra el cáncer que la mantuvo delicada de salud durante un tiempo, según confirmaron sus familiares.

Su fallecimiento se produjo a las 6:40 de la tarde.

Ruiz desarrolló una trayectoria en la televisión, el cine y el teatro dominicano, donde se destacó por su versatilidad frente a las cámaras y su participación en distintas producciones de entretenimiento.

Uno de sus personajes más recordados fue Sobeida, de la trilogía cinematográfica dominicana "Lotomán", dirigida por Archy López y compuesta por "Lotomán" (2011), "Lotomán 2.0" (2012) y "Lotomán 003" (2014).

La popularidad del personaje trascendió las películas y llevó a Ruiz a ser incluida en el libro "La Sonrisa del Caribe", del periodista español Fermín Cabanillas Serrano, presentado durante el Festival de Cine Global Dominicano.

Trayectoria artística

La carrera artística de Elizabeth Ruiz comenzó en 1997, cuando fue seleccionada para protagonizar una campaña publicitaria de Ron Bermúdez. Posteriormente ingresó a la agencia de modelaje Benedicto.

En el año 2000 se incorporó al elenco de bailarinas y comediantes del programa "9x9", de Roberto Salcedo, espacio en el que consolidó el sobrenombre artístico “La Cororá”, con el que fue conocida durante su carrera.

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En el cine también participó en producciones como "Tubérculo Presidente", donde compartió créditos con Fernando Carrillo, Julián Gil y Cheddy García.

Su trabajo artístico incluyó además el teatro. Participó en la obra "Malas", junto a Cheddy García.

En televisión, Ruiz tuvo una amplia trayectoria como presentadora. Trabajó en Antena Latina, donde formó parte de los programas «Rincón Paraíso» y «El Bachatón».

Más adelante creó "Elizabeth Light", espacio que condujo y produjo. También se desempeñó como coanimadora del programa radial "A Toa con Mamá", transmitido por Rumba FM.

Ruiz también incursionó en la producción audiovisual como fundadora de La Colorá Films, empresa dedicada a la realización de proyectos audiovisuales.

Vida familiar

En el ámbito personal, Elizabeth Ruiz estuvo casada con el empresario ecuatoriano Francisco Javier Carrillo, propietario de una empresa de call center, con quien desarrolló distintos proyectos empresariales.

La pareja tuvo una hija, Miranda. Ruiz también era madre de Andrés Alfonso, de su relación anterior con el cineasta Alfonso Rodríguez.

Su fallecimiento deja una trayectoria vinculada a diferentes etapas del entretenimiento dominicano, desde el modelaje y la televisión hasta el cine, el teatro y la producción audiovisual.