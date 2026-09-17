Alfonso Rodríguez conmueve con un mensaje a su hijo tras la muerte de Elizabeth Ruiz

Alfonso Rodríguez publicó una imagen con la actriz Elizabeth Ruiz abrazando a su hijo. ( ALFONSO RODRIGUEZ / INSTAGRAM )

El fallecimiento de la actriz y productora dominicana Elizabeth Ruiz ha dejado una profunda huella en su familia y en el ámbito artístico nacional.

Entre los mensajes más emotivos tras su partida se encuentra el de su expareja, el cineasta Alfonso Rodríguez, quien dedicó unas sentidas palabras a su hijo, Andrés Rodríguez Ruiz, nacido de la relación que ambos mantuvieron.

A través de una publicación en Instagram, Rodríguez reflexionó sobre una de las experiencias más dolorosas para un padre: presenciar el sufrimiento de un hijo sin poder evitarlo.

"¿Cómo puede un padre apoderarse del dolor de un hijo para que él no tenga que sufrirlo? ¿Cómo puede uno decir: ´Dámelo a mí. Déjame cargarlo yo´?", escribió el productor y director.

En su mensaje, Rodríguez reconoció que existen dolores que forman parte de la vida y otros que llegan de manera definitiva para transformarla. En ese contexto, destacó el vínculo irreemplazable entre una madre y un hijo.

"Podemos tener hermanos, abuelos, hijos, amigos, enemigos, conocidos... A veces, incluso, más de un gran amor. Pero madre solo hay una. Padre solo hay uno", expresó.

Dirigiéndose directamente a Andrés, el cineasta manifestó su deseo de poder asumir por él el peso de la pérdida.

"Hoy mi hijo Andrés enfrenta uno de esos dolores que no tienen comparación: la partida de su mamá. Hijo, si pudiera arrancarte ese dolor del pecho y ponerlo en el mío, lo haría sin pensarlo", señaló.

Rodríguez también le recordó que, aunque nadie podrá ocupar el lugar de Elizabeth Ruiz, su hijo cuenta con una familia que lo acompañará durante el proceso de duelo.

"Perdiste a tu mamá, y ese lugar nadie podrá ocuparlo jamás. Pero tienes un papá que te adora y un papá 2.0 que también te adora. Tienes hermanas y hermanos que te aman, tienes familia, tienes sobrinos que crecerán queriéndote y tienes a todos nosotros caminando a tu lado", escribió.

Finalmente, le dio permiso para vivir el duelo a su propio ritmo, sin esconder el dolor ni apresurar la despedida.

"Llora lo que tengas que llorar. Extraña todo lo que tengas que extrañar", expresó, antes de invitarlo a conservar la presencia de su madre a través de los recuerdos, las enseñanzas y todo aquello de ella que permanecerá en su vida.

"Guarda a tu mamá en ese lugar donde nadie puede quitártela: en tus recuerdos, en lo que te enseñó, en lo que eres y en todo lo que de ella vivirá para siempre dentro de ti", agregó.

El mensaje concluyó con una promesa de acompañamiento: "Te queremos, Andrés. No estás solo. Y mientras nosotros estemos aquí, nunca lo estarás".

Una trayectoria ligada al entretenimiento dominicano

Elizabeth Ruiz desarrolló durante más de dos décadas una carrera vinculada al cine, la televisión, el teatro y la producción audiovisual en República Dominicana.

El público dominicano la identificó especialmente con el personaje de Sobeida, que interpretó en la trilogía cinematográfica Lotomán, dirigida por Archy López. Ruiz participó en Lotomán (2011), Lotomán 2.0 (2012) y Lotomán 003 (2014).

Su trayectoria artística comenzó en 1997 con una campaña publicitaria y posteriormente se extendió a la actuación, la presentación y la producción audiovisual. También fundó La Colorá Films, desde donde impulsó proyectos vinculados a la industria cinematográfica dominicana.

En televisión formó parte de espacios como Rincón Paraíso y El Bahatón, de Antena Latina, mientras que en cine también participó en producciones como Tubérculo Presidente.

Además de su trabajo frente a las cámaras, Ruiz desarrolló una faceta como creadora y productora a través de proyectos como Elizabeth Light.

A Ruiz le sobreviven sus hijos Miranda, fruto de su matrimonio con el empresario Francisco Javier Carrillo, y Andrés Alfonso, de su relación con Alfonso Rodríguez.

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