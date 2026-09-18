"Por favor ve y dale un gran abrazo a tu mamá": el mensaje de hijo de Elizabeth Ruiz tras su muerte

Imagen de la actriz, presentadora y productora dominicana Elizabeth Ruiz, quien falleció a los 49 años. En la imagen también se le ve abrazar a su hijo. ( INSTAGRAM / @SOYELIZABETHRUIZ )

El fallecimiento de la actriz, presentadora y productora dominicana Elizabeth Ruiz, a los 49 años, ha generado muestras de pesar entre familiares, amigos y figuras del ámbito artístico. Entre los mensajes más conmovedores se encuentra el de su hijo, Andrés Rodríguez, quien despidió a su madre con una emotiva publicación en redes sociales.

Rodríguez, de 17 años, recordó a Ruiz como su mayor inspiración y destacó el amor, la fortaleza y la entrega que caracterizaron a su madre durante toda su vida.

"Ayer perdí a la persona más fuerte y que más amaba en este mundo... mi mamá", escribió el joven en Instagram, junto a una fotografía en la que Ruiz aparece besando una imagen de su hijo.

En su despedida, Andrés describió a su madre como una mujer alegre, valiente y dedicada a los demás, que siempre colocaba a su familia por encima de cualquier circunstancia, incluso en los momentos más difíciles.

"Desde que nací ha sido mi inspiración y por siempre lo será, soy quien soy hoy gracias a ella", expresó. También aseguró que le debe "una vida que jamás podré pagar por completo".

"Los mejores 17 años de mi vida"

Uno de los momentos más emotivos del mensaje fue cuando el adolescente habló sobre los años que pudo compartir con su madre.

"La vida solo me permitió tenerla por 17 años, pero fueron los mejores 17 años de mi vida junto a ella", manifestó.

Rodríguez aprovechó además para enviar un mensaje a quienes leyeran su publicación y pedirles que valoraran a sus madres mientras tienen la oportunidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/18/elizabeth-ruiz-3-86f65cdd.jpg Elizabeth Ruiz en una imagen de archivo. (INSTAGRAM@SOYELIZABETHRUIZ)

"Si estás leyendo esto, por favor ve y dale un gran abrazo a tu mamá, ya que yo daría el universo por darle uno más a la mía", escribió.

El joven concluyó su despedida agradeciendo haber tenido a Elizabeth Ruiz como madre y reafirmando el amor que seguirá sintiendo por ella.

"Sin ella me siento incompleto, no sé cómo voy a seguir sin ti... Te extraño, mami", expresó.

Honras fúnebres

Elizabeth Ruiz falleció el miércoles 16 de septiembre, a los 49 años. Estaba casada con el empresario ecuatoriano Francisco Javier Carrillo, con quien tuvo una hija, Miranda.

Anteriormente, Ruiz mantuvo una relación con el cineasta dominicano Alfonso Rodríguez, padre de Andrés.

Sus restos son velados este viernes 18 de septiembre, desde las 12:00 del mediodía, en la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, en Santo Domingo.

Para este sábado 19 de septiembre, a las 9:30 de la mañana, está programada una misa de cuerpo presente en la misma funeraria. Posteriormente, sus restos serán trasladados para su sepultura.