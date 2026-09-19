Alfonso Rodríguez revela nuevos detalles sobre la enfermedad que le costó la vida a Elizabeth Ruiz

Alfonso Rodríguez y Elizabeth Ruiz tuvieron un hijo juntos, que actualmente tiene 17 años. ( TOMADA DE LAS REDES SOCIALES DE RODRÍGUEZ Y RUIZ. )

Durante el velatorio de la actriz y presentadora dominicana Elizabeth Ruiz, conocida popularmente como "La Colorá", el cineasta Alfonso Rodríguez, quien fue su expareja y padre de su hijo mayor, compartió detalles sobre los últimos años de vida de la artista y el manejo familiar que se le dio a su diagnóstico de cáncer.

Ruiz falleció un miércoles a las 6:40 de la tarde, tras librar una batalla contra la enfermedad que se prolongó por casi tres años. Ante esto, Rodríguez explicó los motivos por los cuales el proceso se mantuvo alejado del escrutinio público.

"Bueno, mira, tenemos casi tres años bregando con la enfermedad de Elizabeth. Ella pidió discreción, que no se le dijera a los medios que le habían diagnosticado con cáncer. Ella quiso mantenerlo así, en privado, en familia. Y creo que lo logramos mantenerlo hasta que ya no se pudo evitar. Ya en las últimas horas finales, obviamente, ya se dio a conocer la noticia", dijo el cineasta a los medios.

El productor también reflexionó sobre el impacto emocional de la pérdida y destacó la estabilidad que la actriz había encontrado en su entorno familiar junto a su esposo, Francisco, y su hija Miranda.

"Es una pérdida, es complejo, porque cuando tú ves una persona que encontró, después de tener la relación conmigo y de tener un hijo conmigo, que es Andrés, encontró un hombre maravilloso, un padrastro para mi hijo que no pudo haber sido uno mejor", añadió en el video publicado por SIN.

Añadió: "Francisco es un individuo impresionantemente dedicado a su familia, trabajador, con una hija, Miranda, que... Entonces, cuando tú ves una familia tan preciosa como esa, entonces dices, no, es que no todo puede ser color de rosa. Tiene que venir algo malo. Entonces, de repente, cáncer. Y de eso que no perdonan, o sea... Fue chocante. Es muy triste".

Asimismo, Rodríguez se refirió a la situación de su hijo Andrés, de 17 años, quien se encontraba cursando sus primeros meses de estudios universitarios en el extranjero cuando se produjo el deceso.

"Y mi hijo está... 17 años tiene mi hijo. Una edad muy comprometedora. Hace un mes y medio que yo lo llevé a la Universidad de Palermo, en Buenos Aires. Él quería estudiar cine. Y averiguó de todos los lugares. Él eligió en Buenos Aires. Y no tiene ni un mes y medio ahí. Cuando hay que mandarlo a buscar, pues ya nomás se va a morir. Es muy duro".

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Elizabeth Ruiz dejó un legado en el entretenimiento nacional, destacándose en la televisión, el teatro y el cine dominicano, donde es recordada especialmente por su participación en la trilogía cinematográfica "Lotomán" en el personaje de Sobeida.